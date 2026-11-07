Финляндия изучает украинские противотанковые заграждения для укрепления границы
Финляндия рассматривает возможность создания противотанковых заграждений по украинскому образцу для укрепления своей границы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на командующего Силами обороны Финляндии генерал-лейтенанта Паси Вялимяки. Как сообщается, Хельсинки стремится усилить оборону на восточном фланге НАТО.
Вялимяки отметил, что в украинском конфликте Киев использовал протяженные оборонительные линии и противотанковые заграждения. Финляндия должна определить, как аналогичные сооружения покажут себя в суровых северных условиях. Вялимяки задался вопросом: если построить укрепления и вырыть противотанковые рвы или заграждения такой же глубины, как на Украине, сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в искусственные пруды.
Отмечается, что Финляндия также проводит масштабную реформу сухопутных войск, которая продлится до конца 2030 гг. и охватит технику, структуру сил, боеготовность и способность поддерживать боевые действия. Базовый подход – сдерживание нападения за счет подготовленности.
В октябре Финляндия направила Украине 35-й пакет военной помощи. Сумма поставки составила около 1 млн евро. 2 ноября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна приступила к реализации французской инициативы по ядерному сдерживанию. Масштаб сотрудничества еще предстоит сформировать.
27 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировала европейская сторона. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Российский лидер подчеркнул, что важно учитывать интересы РФ при урегулировании украинского конфликта. Президент также обвинил страны ЕС и НАТО в политике, которая затягивает боевые действия на Украине.