Финляндия изучает украинские противотанковые заграждения для укрепления границы

Вялимяки отметил, что в украинском конфликте Киев использовал протяженные оборонительные линии и противотанковые заграждения. Финляндия должна определить, как аналогичные сооружения покажут себя в суровых северных условиях. Вялимяки задался вопросом: если построить укрепления и вырыть противотанковые рвы или заграждения такой же глубины, как на Украине, сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в искусственные пруды.