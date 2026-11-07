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Главная / Политика /

Памфилова: наблюдатели успешно прошли испытание выборами

Юлия Малева
Ася Султанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выборы 2026 г. стали для сообщества общественных наблюдателей очередным серьезным испытанием, которое они успешно прошли. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».

«Выборы в этом году стали для сообщества наблюдателей очередным серьезным экзаменом, который, можно с уверенностью сказать, был сдан на отлично», – отметила Памфилова в приветствии, которое зачитала член ЦИК России Алена Булгакова на Всероссийском конгрессе наблюдателей.

По словам Памфиловой, в дни голосования на избирательных участках присутствовали более 336 000 наблюдателей. Их работа с членами избирательных комиссий обеспечила чистоту и прозрачность избирательных процедур. Глава ЦИК добавила, что с завершением избирательной кампании работа по качественному преобразованию наблюдения на выборах не теряет актуальности. Она открывает новые возможности и перспективы и становится все более ценной. Памфилова подчеркнула, что общественный наблюдатель – это не просто статист, который фиксирует формальное соблюдение процедур. Это человек, глубоко понимающий дух и букву закона, способный отличить злой умысел от технической ошибки и предотвратить конфликт на стадии зарождения.

Конгресс проходит 7–8 ноября в Общественной палате России в Москве.

25 сентября Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму девятого созыва, которые состоялись с 18 по 20 сентября. Явка стала рекордной за три парламентские кампании – 59,8% (67 448 094 избирателя). Факторами, наиболее сильно повлиявшими на достижение такой явки, эксперты назвали сплочение вокруг флага (оценка 5 из 5), личное обращение президента России Владимира Путина (5 из 5), расширение географии дистанционного электронного голосования (ДЭГ; 5 из 5), трехдневное голосование (5 из 5) и досрочное голосование (5 из 5). 

В общей сложности на выборах в Госдуму отработали 336 702 наблюдателя. По словам Памфиловой, всего зафиксировано два случая вброса бюллетеней: один произошел в Крыму, другой – в Марий Эл. Прибыло 1126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира. Это рекорд по количеству международных наблюдателей, говорила Памфилова.

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