Памфилова: наблюдатели успешно прошли испытание выборами

По словам Памфиловой, в дни голосования на избирательных участках присутствовали более 336 000 наблюдателей. Их работа с членами избирательных комиссий обеспечила чистоту и прозрачность избирательных процедур. Глава ЦИК добавила, что с завершением избирательной кампании работа по качественному преобразованию наблюдения на выборах не теряет актуальности. Она открывает новые возможности и перспективы и становится все более ценной. Памфилова подчеркнула, что общественный наблюдатель – это не просто статист, который фиксирует формальное соблюдение процедур. Это человек, глубоко понимающий дух и букву закона, способный отличить злой умысел от технической ошибки и предотвратить конфликт на стадии зарождения.