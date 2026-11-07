Памфилова: наблюдатели успешно прошли испытание выборами
Выборы 2026 г. стали для сообщества общественных наблюдателей очередным серьезным испытанием, которое они успешно прошли. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».
«Выборы в этом году стали для сообщества наблюдателей очередным серьезным экзаменом, который, можно с уверенностью сказать, был сдан на отлично», – отметила Памфилова в приветствии, которое зачитала член ЦИК России Алена Булгакова на Всероссийском конгрессе наблюдателей.
По словам Памфиловой, в дни голосования на избирательных участках присутствовали более 336 000 наблюдателей. Их работа с членами избирательных комиссий обеспечила чистоту и прозрачность избирательных процедур. Глава ЦИК добавила, что с завершением избирательной кампании работа по качественному преобразованию наблюдения на выборах не теряет актуальности. Она открывает новые возможности и перспективы и становится все более ценной. Памфилова подчеркнула, что общественный наблюдатель – это не просто статист, который фиксирует формальное соблюдение процедур. Это человек, глубоко понимающий дух и букву закона, способный отличить злой умысел от технической ошибки и предотвратить конфликт на стадии зарождения.
Конгресс проходит 7–8 ноября в Общественной палате России в Москве.
25 сентября Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму девятого созыва, которые состоялись с 18 по 20 сентября. Явка стала рекордной за три парламентские кампании – 59,8% (67 448 094 избирателя). Факторами, наиболее сильно повлиявшими на достижение такой явки, эксперты назвали сплочение вокруг флага (оценка 5 из 5), личное обращение президента России Владимира Путина (5 из 5), расширение географии дистанционного электронного голосования (ДЭГ; 5 из 5), трехдневное голосование (5 из 5) и досрочное голосование (5 из 5).
В общей сложности на выборах в Госдуму отработали 336 702 наблюдателя. По словам Памфиловой, всего зафиксировано два случая вброса бюллетеней: один произошел в Крыму, другой – в Марий Эл. Прибыло 1126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира. Это рекорд по количеству международных наблюдателей, говорила Памфилова.