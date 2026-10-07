Как в партиях оценили работу своих наблюдателей на выборах

Президиум ЦК КПРФ 5 октября выступил с призывом проверить возможные нарушения. Отказы в допуске наблюдателей перестали быть «эксцессом исполнителя», говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. По его данным, с учетом непринятия списков наблюдателей и лишения их полномочий во второй и третий дни прямой недопуск зафиксирован не менее чем в 17 субъектах, в том числе в Воронежской области, где он баллотировался. «После истечения срока [подачи списков наблюдателей] документы [в случае ошибки] исправить уже нельзя, и формальный повод становится неустранимым», – пояснил Обухов.