Как в партиях оценили работу своих наблюдателей на выборах

Как в партиях оценили работу своих наблюдателей на выборахГлава ЦИК Элла Памфилова называла их «главным источником контроля» за голосованием
На выборах в Госдуму 2026 г. наблюдатели от партий, по данным Центризбиркома (ЦИК), присутствовали на всех избирательных участках. Всего работало более 90 000 участковых избирательных комиссий (УИК). От 11 партий на участки было заявлено 209 548 наблюдателей, при этом фактически присутствовали 184 106 (87,6%), заявляла глава ЦИК Элла Памфилова. Кандидаты в общей сложности направили 46 920 наблюдателей.
По данным ЦИК, больше всего наблюдателей работало от «Единой России» (ЕР) – 89 980 (включены в списки наблюдателей 97 048), затем следует КПРФ – 35 343 (42 743), от «Новых людей» (НЛ) – 24 751 (28 768), от «Справедливой России» (СР) – 15 941 (17 987), от ЛДПР – 13 187 (16 959). От непарламентских партий больше всего человек направили «Коммунисты России» (1978) и Партия пенсионеров (1693), остальные – менее 1000.
Отдельно глава ЦИК остановилась на теме недопуска на участки. «Сообщения, т. е. фейки, о якобы массовом недопуске наблюдателей, которые пытались тиражировать отдельные партии и кандидаты, – они не подтвердились», – заявила она 20 сентября. Из 41 610 заявленных наблюдателей не допущены были в 25 регионах 976 человек, что составляет 2,35% от числа включенных в списки в этих субъектах и 0,4% от общего числа наблюдателей от партий.
Всего за дни выборов были удалены с участков 15 наблюдателей: по шесть от КПРФ (в Ставропольском крае, Амурской и Сахалинской областях и ЯНАО) и «Яблока» (в Московской области и Санкт-Петербурге), двое от СР (в Забайкалье и Амурской области) и один от ЛДПР (в Кировской области). Среди основных причин Памфилова называла вмешательство в деятельность членов комиссии, препятствование осуществлению ими своих обязанностей и пр.
ЕР обеспечила «максимально широкую и качественную подготовку» наблюдателей для сопровождения процедур на каждом из участков во все дни ЕДГ-2026, сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов (ЕР). «Отдельные нарушения выявлены были, но за весь ЕДГ речь о считанных случаях, которые стали предметом разбирательств. Были технические процедурные замечания, и они были в фокусе внимания, разъяснялись регламенты и меры. Наблюдатели отработали «на пять» в каждом важном для легитимных выборов измерении», – отметил он.
НЛ отобрали наиболее мотивированных наблюдателей, готовых работать все три дня, говорил 22 сентября вице-спикер Владислав Даванков. Благодаря их работе удалось выявить несколько нарушений, включая вскрытие сейф-пакетов в Якутии, что, впрочем, не повлияло на итог выборов, сказал он. Новой оценки в партии по итогам выборов не давали. «Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
СР удалось охватить «практически все» регионы, и особенно те субъекты, где были выборы в заксобрания, сказал «Ведомостям» советник председателя партии Николай Новичков. «Не везде работа была отлажена в рамках взаимодействия на участках нормально. Иногда были сложности, вопросы, попытки удаления наблюдателей», – отметил он. Партии не удалось охватить 100% участков наблюдателями, поэтому встречаются «странные результаты», говорит Новичков. Например, в СР отметили «перекосы» в Красноярском крае.
Президиум ЦК КПРФ 5 октября выступил с призывом проверить возможные нарушения. Отказы в допуске наблюдателей перестали быть «эксцессом исполнителя», говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. По его данным, с учетом непринятия списков наблюдателей и лишения их полномочий во второй и третий дни прямой недопуск зафиксирован не менее чем в 17 субъектах, в том числе в Воронежской области, где он баллотировался. «После истечения срока [подачи списков наблюдателей] документы [в случае ошибки] исправить уже нельзя, и формальный повод становится неустранимым», – пояснил Обухов.
Помимо партий контролем на участках занимались зарубежные и общественные наблюдатели. Общественные палаты направили 124 873 человека – ими удалось охватить все участки. Также прибыло 1126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира. Это рекорд по количеству международных наблюдателей, говорила Памфилова.
В общей сложности на выборах в Госдуму отработали 336 702 наблюдателя. По словам Памфиловой, всего зафиксировано два случая вброса бюллетеней: один произошел в Крыму, другой – в Марий Эл. Бюллетени, находившиеся в стационарном ящике, признали недействительными, а виновные, по словам главы ЦИК, будут наказаны.
«Наблюдатели от политических партий отработали традиционным образом. На качестве их работы сказывается необходимость финансирования – за идею соглашается присутствовать на участках не так много граждан», – отметил электоральный юрист Гарегин Митин.