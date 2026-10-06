Как эксперты оценили кампании партий на выборах в Госдуму

Как эксперты оценили кампании партий на выборах в ГосдумуГолосование проходило при рекордно высокой явке
Факторами, наиболее сильно повлиявшими на достижение рекордной явки на выборах в Госдуму 2026 г. (59,32%), эксперты назвали сплочение вокруг флага (оценка 5 из 5), личное обращение президента России Владимира Путина (5 из 5), расширение географии дистанционного электронного голосования (ДЭГ; 5 из 5), трехдневное голосование (5 из 5) и досрочное голосование (5 из 5). Об этом говорится в исследовании Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), в котором приняли участие 60 экспертов (члены комитета по политтехнологиям ассоциации и др.). «Ведомости» ознакомились с документом.
Сплочение вокруг флага и активное участие Путина в кампании «Единой России» (ЕР) позитивно повлияли и на результат партии власти (58,21%), говорится в исследовании. Опрошенные РАСО эксперты отметили удачный состав федеральной пятерки и популярность губернаторов во главе региональных групп списка партии. Мешали кампании ЕР, по версии ассоциации, топливные проблемы, рост цен, запретительная повестка, проблемы с интернетом, непопулярность отдельных губернаторов, усталость от боевых действий и внутрирегиональные конфликты.
В ЕР сформировали контур решений, позволивших во время кампании эффективно опереться на сильные стороны партийной инфраструктуры, минимизировать риски, которые были небывало высоки, говорит сенатор-единоросс Сергей Перминов. «Технологические инструменты применялись дозированно. Нам удалось минимизировать воздействие выделенных факторов, «торпедирующих» кампанию, наносящих удары по образу партии», – сказал он «Ведомостям». По словам Перминова, поддержка партии со стороны президента, глав регионов и лидеров общественного мнения значительно усилила основные посылы кампании и мобилизовала избирателей.
Среди факторов, способствовавших кампании КПРФ, в исследовании перечислены сохранение популярного партийного бренда, личная активность лидера партии Геннадия Зюганова, использование снятых кандидатов в качестве демонстрации оппозиционности и новые лица партии (саратовский политик Николай Бондаренко). Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов с выводами РАСО не согласен: по его мнению, в пользу компартии сыграли прежде всего общая ситуация в стране и востребованность ключевых нарративов, которые продвигала КПРФ (социальная справедливость и реакция на «черных лебедей» в виде топливных вопросов).
Мешали КПРФ, по версии РАСО, доминирование «старой гвардии» и нехватка новых лиц, «полевение» повестки других партий и радикализация компартии в сторону сталинизма. По версии Обухова, против КПРФ играл «тотальный административный ресурс, который в отдельных регионах просто раздавил партию». Президент РАСО Евгений Минченко отметил роль Зюганова, чья активность «в условиях конкуренции <...> позитивно выглядела на фоне ухода [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского и отсутствия в кампании [лидера «Справедливой России»] Сергея Миронова».
Кампании ЛДПР способствовали, в частности, популяризация образа покойного Жириновского, элитная поддержка, позиционирование в качестве главной антимигрантской партии и появление новых женских лиц (Мария Воропаева, Элеонора Кавшар, Мария Харченко), говорится в исследовании. Мешали кампании, по версии РАСО, зачистка «старой гвардии», слабая региональная сеть и отсутствие губернаторов от ЛДПР. На слабую региональную сеть как главный мешающий фактор РАСО обращает внимание и применительно к «Новым людям» (НЛ). Также не в пользу НЛ сыграла, по мнению экспертов, кампания «Яблока» против них и регулярное выпадение из информационной повестки. Сильнее всего способствовали кампании НЛ выступления против ограничений и поддержание образа новых лиц в политике за счет молодых кандидатов, отмечается в докладе.
Ключевым фактором, позволившим «Справедливой России» (СР) сохранить фракцию в Госдуме IX созыва, эксперты РАСО назвали элитную поддержку. При этом в предыдущем исследовании, проведенном в августе, в прохождении справороссов в Думу была уверена лишь четверть экспертов. Против СР работали распад сильных региональных отделений (резонансные конфликты происходили, в частности, в ячейках в Санкт-Петербурге и Саратовской области), недостаток финансирования кампании и привлечение бывших представителей украинских элит (экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов). По мнению первого замглавы фракции СР Андрея Кузнецова, «сильные региональные отделения вытащили партию на этих выборах». Он признал наличие проблем у СР в ряде субъектов, но «не стал бы называть это распадом»: «Это конфликтная позиция, неумение найти точки взаимодействия с региональными властями».
«Ведомости» направили запросы в НЛ и ЛДПР.