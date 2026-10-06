Как эксперты оценили кампании партий на выборах в Госдуму

Ключевым фактором, позволившим «Справедливой России» (СР) сохранить фракцию в Госдуме IX созыва, эксперты РАСО назвали элитную поддержку. При этом в предыдущем исследовании, проведенном в августе, в прохождении справороссов в Думу была уверена лишь четверть экспертов. Против СР работали распад сильных региональных отделений (резонансные конфликты происходили, в частности, в ячейках в Санкт-Петербурге и Саратовской области), недостаток финансирования кампании и привлечение бывших представителей украинских элит (экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов). По мнению первого замглавы фракции СР Андрея Кузнецова, «сильные региональные отделения вытащили партию на этих выборах». Он признал наличие проблем у СР в ряде субъектов, но «не стал бы называть это распадом»: «Это конфликтная позиция, неумение найти точки взаимодействия с региональными властями».