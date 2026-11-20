В этом же интервью Кравцов сообщил, что с ноября в тысячах российских школ проходит апробация предмета «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Для учеников 5–11-х классов уже разработали учебники. На занятиях школьникам будут рассказывать о возможностях ИИ и связанных с его использованием рисках, включая киберугрозы и мошенничество.