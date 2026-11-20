Кравцов выступил против отмены домашних заданий в школах
Домашние задания необходимо сохранить в школьной программе, поскольку их отмена или выполнение с помощью искусственного интеллекта (ИИ) может негативно сказаться на качестве образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».
«Если не выполнять домашнее задание, то нарушается педагогическая система, материал не усваивается в полном объеме», – пояснил министр.
По словам Кравцова, отказ от самостоятельного закрепления пройденного материала приводит к пробелам в знаниях, отставанию в учебе, снижению мотивации и успеваемости. Глава Минпросвещения подчеркнул, что школьники должны понимать значение домашних заданий и выполнять их самостоятельно, не прибегая к списыванию из интернета или помощи нейросетей.
В этом же интервью Кравцов сообщил, что с ноября в тысячах российских школ проходит апробация предмета «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Для учеников 5–11-х классов уже разработали учебники. На занятиях школьникам будут рассказывать о возможностях ИИ и связанных с его использованием рисках, включая киберугрозы и мошенничество.
Министр уточнил, что с 1 января 2027 г. апробацию планируется расширить, а с 1 сентября следующего учебного года ввести занятия во всех школах в рамках внеурочной деятельности.
11 ноября Кравцов сообщил, что первую российскую образовательную нейросеть могут представить до конца 2026/2027 учебного года. По его словам, система будет содержать проверенную информацию, однако перед внедрением в учебный процесс ее необходимо протестировать.