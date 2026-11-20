Министр отметил, что для полноценного внедрения предмета необходимо подготовить педагогов и учебные материалы. «С 1 января мы планируем расширить апробацию, а с 1 сентября следующего учебного года уже во всех школах по средам ввести предмет», – заявил Кравцов. Он уточнил, что такие занятия планируется проводить в рамках внеурочной деятельности.