Кравцов: идет апробация предмета «ИИ и информационная безопасность» в школах
В тысячах российских школ с ноября проходит апробация нового предмета «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».
По словам министра, искусственный интеллект (ИИ) стал серьезным вызовом для системы образования, поскольку практически все российские школьники в той или иной степени пользуются нейросетями.
«У нас с ноября месяца в тысячах школ идет апробация отдельного предмета "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Разработаны учебники для 5–11 классов "Альянсом искусственного интеллекта". Мы провели экспертизу соответствующую», – рассказал Кравцов.
Он пояснил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях ИИ, так и о связанных с его использованием рисках, включая киберугрозы и мошенничество.
Министр отметил, что для полноценного внедрения предмета необходимо подготовить педагогов и учебные материалы. «С 1 января мы планируем расширить апробацию, а с 1 сентября следующего учебного года уже во всех школах по средам ввести предмет», – заявил Кравцов. Он уточнил, что такие занятия планируется проводить в рамках внеурочной деятельности.
30 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании на федеральной территории «Сириус» экспериментального режима для разработки, апробации и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта.
26 июля Путин подписал закон о поддержке развития ИИ в России. Согласно документу, в РФ вводятся категории суверенных и национальных моделей ИИ. Для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории России с участием российских юрлиц. Также закон разграничивает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения ИИ.