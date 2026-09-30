Путин поручил рассмотреть экспериментальный режим для ИИ в «Сириусе»
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании на федеральной территории «Сириус» экспериментального режима для разработки, апробации и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 11 августа.
«Рассмотреть вопрос об установлении на данной федеральной территории [Сириус] экспериментального правового режима, направленного на создание условий для разработки, апробации и внедрения российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.
Правительство должно подготовить доклад до 1 мая 2027 г.
Также правительство должно будет до 1 марта 2027 г. представить доклад о проделанной работе в сфере обеспечения централизованного сбора и предоставления информации для обучения национальных моделей искусственного интеллекта. Кроме того, кабмин должен разработать методы, которые могут предоставить научным сотрудникам доступ к программному обеспечению суверенных моделей ИИ, и «определить источник финансирования такого доступа».
26 июля Путин подписал закон о поддержке развития ИИ в России. Согласно документу, в РФ вводятся категории суверенных и национальных моделей ИИ. Для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории России с участием российских юрлиц. Также закон разграничивает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения ИИ.
22 сентября Путин назвал главным вызовом угрозу, которую несет распространение ИИ. Он подчеркнул, что необходимо создать актуальные правила, направленные на обеспечение защиты и конфиденциальности информации.