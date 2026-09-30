Путин поручил рассмотреть экспериментальный режим для ИИ в «Сириусе»

Также правительство должно будет до 1 марта 2027 г. представить доклад о проделанной работе в сфере обеспечения централизованного сбора и предоставления информации для обучения национальных моделей искусственного интеллекта. Кроме того, кабмин должен разработать методы, которые могут предоставить научным сотрудникам доступ к программному обеспечению суверенных моделей ИИ, и «определить источник финансирования такого доступа».