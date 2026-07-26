Путин подписал закон о поддержке развития ИИ-технологий в России

Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. В нем определяются основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями. Так, одним из принципов правового регулирования названо обеспечение благоприятных условий для развития ИИ-технологий и их применения в России.