Путин подписал закон о поддержке развития ИИ-технологий в России

Путин подписал закон о поддержке развития ИИ-технологий в РоссииДокумент регулирует разработку и применение больших фундаментальных моделей
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. В нем определяются основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями. Так, одним из принципов правового регулирования названо обеспечение благоприятных условий для развития ИИ-технологий и их применения в России.
Документ также разграничивает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Вводятся категории суверенных и национальных моделей ИИ. Для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории России с участием российских юрлиц.
В законе также указано, что пользователи должны иметь возможность разместить маркировку, что контент был создан при помощи ИИ. Порядок такой маркировки будет определяться соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями.
7 июля вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщал, что кабмин планирует внедрить 40 сервисов на базе искусственного интеллекта. По его словам, такие технологии позволяют значительно ускорить обработку больших массивов данных и повысить эффективность принятия решений.