ИИ прописали в закон

Закон вводит две категории ИИ-моделей – суверенные и национальные, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Первая категория охватывает модели, которые полностью созданы российским юрлицом, вторая – те, которые используют отдельные компоненты, созданные за рубежом и распространяемые по открытой лицензии, пояснил представитель ведомства: «Но в обоих случаях все их данные должны храниться в России».