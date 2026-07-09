ИИ прописали в закон

ИИ прописали в законОсновой для него стали суверенные и национальные модели
Госдума в среду, 8 июля, приняла закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России сразу во втором и третьем чтениях. Первое чтение завершилось 7 июля. Федеральный закон будет регулировать отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ в России.
Закон вводит две категории ИИ-моделей – суверенные и национальные, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Первая категория охватывает модели, которые полностью созданы российским юрлицом, вторая – те, которые используют отдельные компоненты, созданные за рубежом и распространяемые по открытой лицензии, пояснил представитель ведомства: «Но в обоих случаях все их данные должны храниться в России».
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