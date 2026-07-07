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Правительство будет использовать 40 ИИ-сервисов

Ведомости

Аппарат правительство России внедрит 40 сервисов на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Мы в аппарате правительства внедряем 40 сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта. Сначала был пилот, сейчас масштабируем полностью на весь аппарат правительства», – сказал он (цитата по «Вестям»).

Григоренко отметил, что технология сильно упрощает и ускоряет процедурные решения и позволяет на другом качественном уровне и за другое количество времени, «то есть намного быстрее, работать с огромными массивами данных».

«То есть все, что касается аналитики: какими бы люди ни были умными и глубокими, обработать такое количество информации, как ИИ, люди уже не могут», – пояснил он.

Минцифры представило проект закона о госрегулировании ИИ

Технологии / Наукоемкие технологии

25 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития ИИ. Григоренко говорил, что документ связан с вопросами технологического суверенитета и с обеспечением безопасной и устойчивой работы ключевых информационных систем в России.

До этого Минцифры разработало проект федерального закона о госрегулировании ИИ. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере: разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.

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