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Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке развития ИИ

Ведомости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который направлен на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщил кабмин.

«Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта фактически становится отправной точкой для формирования правовой базы регулирования этой технологии в России. Его основная задача – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ», – подчеркнул вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, документ связан с вопросами технологического суверенитета и с обеспечением безопасной и устойчивой работы ключевых информационных систем в России.

В марте Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий искусственного интеллекта. Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере: разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.

27 апреля Григоренко сообщал, что правительство доработало законопроект. Тогда кабмин разрешил использовать для обучения ИИ-моделей любые доступные данные. Также исчезло требование, чтобы разработкой ИИ-решений занимались исключительно граждане России. Теперь достаточно открыть российское юрлицо и подтвердить соответствие ИИ-модели российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».

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