Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,566+0,56%VEON-RX69,7+4,03%UTAR8,5+1,43%IMOEX2 292,22+1,52%RTSI858,67+1,52%RGBI112,64-0,03%RGBITR770,31+0,01%
Главная / Общество /

Путин назвал распространение ИИ вызовом в сфере инфокоммуникаций

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин отметил угрозу, которую несет распространение искусственного интеллекта (ИИ), назвав это главным вызовом в сфере инфокоммуникаций. Об этом российский лидер сообщил в приветствии участникам форума «Диалог о фейках 4.0», которое зачитал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

Также глава государства подчеркнул необходимость создания актуальных правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации. По словам Путина, повышение эффективности в противодействии угрозам со стороны ИИ становится особенно значимым.

14 сентября председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал реальными риски ИИ и предупредил о возможных катастрофах. Он отметил, что программный продукт с продвинутой версией ИИ может использоваться для управления крупным производством или транспортным узлом. Ошибка такой системы, считает он, способна привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС.

4 июля Минцифры предложило расширить свои полномочия и получить статус уполномоченного органа по нормативно-правовому регулированию в сфере ИИ. Ведомство вводит единую терминологию – «искусственный интеллект», «система ИИ», «модель ИИ», «большие фундаментальные модели». Законопроект закрепляет принципы регулирования: верховенство прав человека, риск-ориентированный подход и т. д.

Читайте также:Что стоит за призывами американских техгигантов замедлить ИИ
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её