Путин назвал распространение ИИ вызовом в сфере инфокоммуникаций
Президент России Владимир Путин отметил угрозу, которую несет распространение искусственного интеллекта (ИИ), назвав это главным вызовом в сфере инфокоммуникаций. Об этом российский лидер сообщил в приветствии участникам форума «Диалог о фейках 4.0», которое зачитал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.
Также глава государства подчеркнул необходимость создания актуальных правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации. По словам Путина, повышение эффективности в противодействии угрозам со стороны ИИ становится особенно значимым.
14 сентября председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал реальными риски ИИ и предупредил о возможных катастрофах. Он отметил, что программный продукт с продвинутой версией ИИ может использоваться для управления крупным производством или транспортным узлом. Ошибка такой системы, считает он, способна привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС.
4 июля Минцифры предложило расширить свои полномочия и получить статус уполномоченного органа по нормативно-правовому регулированию в сфере ИИ. Ведомство вводит единую терминологию – «искусственный интеллект», «система ИИ», «модель ИИ», «большие фундаментальные модели». Законопроект закрепляет принципы регулирования: верховенство прав человека, риск-ориентированный подход и т. д.