За Минцифры могут закрепить полномочия по регулированию ИИ
Минцифры предложило расширить свои полномочия и получить статус уполномоченного органа по нормативно-правовому регулированию в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ вводит единую терминологию – «искусственный интеллект», «система ИИ», «модель ИИ», «большие фундаментальные модели». Законопроект закрепляет принципы регулирования: верховенство прав человека, риск-ориентированный подход, технологическая независимость и безопасность. Минцифры получит право разрабатывать госполитику, готовить законопроекты и согласовывать нормативные акты других ведомств в этой сфере.
Модели ИИ для использования в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры должны будут включаться в реестр доверенных моделей. Для этого потребуется подтверждение их безопасности и качества. Продавцы и поставщики услуг с использованием ИИ обязаны информировать потребителей о применении технологий, а при принятии автономных решений, затрагивающих права граждан, – уведомлять их.
25 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об искусственном интеллекте. В обновленной версии документа сделан акцент на стимулировании технологий, а не на их ограничении: из него исключили требования об обязательной маркировке ИИ-контента и обучении нейросетей только на российских данных.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал его «отправной точкой для формирования правовой базы регулирования ИИ в России». 8 июня Григоренко заявил, что в законопроекте не подразумевается запрет на использование иностранных нейросетей, а цель регулирования – простимулировать разработку отечественных решений.
27 апреля президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей заявил, что России важно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования ИИ с учетом зарубежного опыта. Тогда же правительство доработало законопроект после критики бизнеса: разрешило использовать для обучения ИИ-моделей любые доступные данные и убрало требование о гражданстве РФ для разработчиков.