За Минцифры могут закрепить полномочия по регулированию ИИ

Модели ИИ для использования в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры должны будут включаться в реестр доверенных моделей. Для этого потребуется подтверждение их безопасности и качества. Продавцы и поставщики услуг с использованием ИИ обязаны информировать потребителей о применении технологий, а при принятии автономных решений, затрагивающих права граждан, – уведомлять их.