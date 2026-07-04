В школьную программу включили изучение ИИ и беспилотников

Кравцов отметил, что наработки Сахалинской области по профориентации школьников в этой сфере и развитию интереса к технологиям важно распространять и на другие субъекты РФ. «Тот опыт, который есть в регионах, в частности в Сахалинской области, касающийся вопросов профориентации в этой сфере, развития интереса школьников, важно транслировать и на другие субъекты», – заявил министр.