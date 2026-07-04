В школьную программу включили изучение ИИ и беспилотников
В школьную программу уже включили темы по искусственному интеллекту и использованию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.
Как пояснил глава ведомства, вопросы ИИ добавлены в программу по информатике, а тема БПЛА вошла в курс «Труд (технология)». Кроме того, беспилотники изучаются в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», а также в системе дополнительного образования.
Кравцов отметил, что наработки Сахалинской области по профориентации школьников в этой сфере и развитию интереса к технологиям важно распространять и на другие субъекты РФ. «Тот опыт, который есть в регионах, в частности в Сахалинской области, касающийся вопросов профориентации в этой сфере, развития интереса школьников, важно транслировать и на другие субъекты», – заявил министр.
Кравцов в ходе рабочей поездки на Сахалин вместе с губернатором Валерием Лимаренко оценил школьную площадку по пилотированию дронов на выставке «Крылья Сахалина» и открыл фестиваль БПЛА «Взлетай».
В марте Минпросвещения России предложило закрепить использование программных средств на основе искусственного интеллекта в школьном курсе информатики.
В январе – ноябре 2025 г. российские школы закупили в 4 раза меньше БПЛА по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это связано с приостановкой господдержки и изменением источников финансирования.