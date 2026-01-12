Траты на закупку беспилотников для школ в 2025 году упали в 4 раза

Ставка на БПЛА

В июне 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 г. Согласно ей, в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских БАС. Рост российского рынка БАС, согласно прогнозу правительства, должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 г., а рыночная доля отечественных производителей постепенно должна вырасти с 50 до 80%. В октябре 2025 г. Минпромторг подготовил обновленную версию стратегии на период до 2030 г. и перспективу до 2035 г. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно обновленной стратегии, доля отечественных БАС в общем объеме рынка к 2030 г. должна достичь 70,3% против 70% в стратегии, утвержденной в 2023 г. Объем российского рынка БАС в единицах к 2035 г. должен составить до 1,55 млн.