Траты на закупку беспилотников для школ в 2025 году упали в 4 раза

Это связано с приостановкой господдержки и изменением источников финансирования
Анастасия Майер
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В январе – ноябре 2025 г. российские школы закупили в 4 раза меньше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это следует из анализа госзакупок, который провела система по управлению тендерами «Тендерплан» (есть у «Ведомостей»). Если в 2024 г. за 11 месяцев было совершено 495 закупок на 3,9 млрд руб., то в 2025 г. – уже 393 закупки почти на 942 млн руб.

Аналитики подсчитали, что в 2025 г. лидерами по завершенным контрактам на БПЛА стали школы из Санкт-Петербурга – по итогам 11 месяцев вышло 201 млн руб. (за аналогичный период в 2024 г. – 102 млн руб.). В первую пятерку также попали учебные заведения из Москвы – почти 85 млн руб. (в 2024 г. – почти 159 млн руб.), Калужской, Белгородской и Воронежской областей – около 70 млн, 60 млн и 58 млн руб. соответственно (в 2024 г. – 185 млн, 52 млн и 410 млн руб. соответственно).

За январь – ноябрь 2024 г. лидерами по закупкам были Владимирская и Воронежская области – 459 млн и 410 млн руб. соответственно, а также Томская область – 366 млн руб., Якутия – 270 млн руб. и Вологодская область – 255 млн руб. В основном школы закупают БПЛА для своих профильных инженерных классов, пояснил директор проекта беспилотных авиационных систем, преподаватель по госзакупкам РАНХиГС Николай Баранов. С 2024 г. школьники также изучают способы боевого применения БПЛА в рамках урока «Основы безопасности и защиты Родины».

В 2024 г. работала программа «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», рассказал гендиректор группы компаний – производителей отечественных образовательных робототехнических комплексов «Прикладная робототехника», эксперт рынка «Аэронет» Национальной технологической инициативы Константин Ермишин. В рамках программы предусматривались поставки в школы и колледжи 30 регионов, в 2025 г. она была приостановлена, сообщил Ермишин.

Представитель пресс-службы министерства образования Воронежской области (была среди 30 субъектов – получателей субсидий) подтвердил «Ведомостям», что снижение суммы закупок БПЛА школами за 11 месяцев 2025 г. по сравнению с 2024 г. связано с тем, что субсидий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в сфере образования не предусмотрено. Всего же, по его словам, на оснащение оборудованием 17 специализированных классов (кружков) и Центра практической подготовки регион потратил 285,5 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.

Ставка на БПЛА

В июне 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 г. Согласно ей, в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских БАС. Рост российского рынка БАС, согласно прогнозу правительства, должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 г., а рыночная доля отечественных производителей постепенно должна вырасти с 50 до 80%. В октябре 2025 г. Минпромторг подготовил обновленную версию стратегии на период до 2030 г. и перспективу до 2035 г. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно обновленной стратегии, доля отечественных БАС в общем объеме рынка к 2030 г. должна достичь 70,3% против 70% в стратегии, утвержденной в 2023 г. Объем российского рынка БАС в единицах к 2035 г. должен составить до 1,55 млн.

На рынке остался только естественный спрос учебных заведений на БПЛА с учетом собственных возможностей, продолжил Ермишин. «Без дополнительных мер стимулирования немногие учебные заведения могут позволить себе приобретение высокотехнологичной продукции, несмотря на ее высокую востребованность в учебном процессе и проектно-соревновательной деятельности учащихся», – заключил Ермишин.

Представитель пресс-службы министерства образования и науки Калужской области заявил, что школы сами принимают решения о закупке «средств обучения за счет субвенций», поэтому данных о приобретении ими беспилотников у ведомства нет.

В пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга (лидер 2025 г. по объему затраченных средств) связывают возможное увеличение сумм закупок БПЛА школами в 2025 г. с тем, что к началу учебного года в школах города были оборудованы новые кабинеты для предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В том же году открыли шесть центров цифрового образования «Инфинити», где учат управлять и программировать беспилотные аппараты, добавил он.

Доступ к сведениям из ЕГРЮЛ о производителях дронов могут закрыть

Технологии / Наукоемкие технологии

Говорить о завершении оснащения школ беспилотниками некорректно, отметил заместитель гендиректора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник. Снижение объемов закупок в 2025 г. связано не с утратой актуальности темы, а с изменением источников и механизмов финансирования. Золотник пояснил, что в 2025 г. планировалось открыть еще 30 центров подготовки БПЛА на базе школ и колледжей, но из-за сокращения финансирования образовательной части национального проекта «Беспилотные авиационные системы» эти планы не были реализованы, и развитие сети поставили на паузу. «Средства по национальному проекту «Молодежь и дети» регионы получили, но при бюджете порядка 150 000 руб. на школу учебные заведения чаще направляли их на первоочередные нужды», – добавил он. Золотник считает, что оснащение школ будет продолжаться в том числе в рамках региональных программ и долгосрочных контрактов.

В целом школа сталкивается не с одной проблемой, а с набором задач, которые нужно решать одновременно: требуются подготовленные педагоги, понятная методика и безопасная инфраструктура для практики, заключил Золотник.

«Ведомости» направили запросы в министерства и департаменты образования Москвы, Белгородской области с просьбой пояснить динамику закупок БПЛА за январь – ноябрь 2024–2025 гг.

В подготовке материала участвовала Анна Киселева

