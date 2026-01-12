Траты на закупку беспилотников для школ в 2025 году упали в 4 раза

Траты на закупку беспилотников для школ в 2025 году упали в 4 разаЭто связано с приостановкой господдержки и изменением источников финансирования
В январе – ноябре 2025 г. российские школы закупили в 4 раза меньше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это следует из анализа госзакупок, который провела система по управлению тендерами «Тендерплан» (есть у «Ведомостей»). Если в 2024 г. за 11 месяцев было совершено 495 закупок на 3,9 млрд руб., то в 2025 г. – уже 393 закупки почти на 942 млн руб.
Аналитики подсчитали, что в 2025 г. лидерами по завершенным контрактам на БПЛА стали школы из Санкт-Петербурга – по итогам 11 месяцев вышло 201 млн руб. (за аналогичный период в 2024 г. – 102 млн руб.). В первую пятерку также попали учебные заведения из Москвы – почти 85 млн руб. (в 2024 г. – почти 159 млн руб.), Калужской, Белгородской и Воронежской областей – около 70 млн, 60 млн и 58 млн руб. соответственно (в 2024 г. – 185 млн, 52 млн и 410 млн руб. соответственно).
За январь – ноябрь 2024 г. лидерами по закупкам были Владимирская и Воронежская области – 459 млн и 410 млн руб. соответственно, а также Томская область – 366 млн руб., Якутия – 270 млн руб. и Вологодская область – 255 млн руб. В основном школы закупают БПЛА для своих профильных инженерных классов, пояснил директор проекта беспилотных авиационных систем, преподаватель по госзакупкам РАНХиГС Николай Баранов. С 2024 г. школьники также изучают способы боевого применения БПЛА в рамках урока «Основы безопасности и защиты Родины».
В 2024 г. работала программа «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», рассказал гендиректор группы компаний – производителей отечественных образовательных робототехнических комплексов «Прикладная робототехника», эксперт рынка «Аэронет» Национальной технологической инициативы Константин Ермишин. В рамках программы предусматривались поставки в школы и колледжи 30 регионов, в 2025 г. она была приостановлена, сообщил Ермишин.
Представитель пресс-службы министерства образования Воронежской области (была среди 30 субъектов – получателей субсидий) подтвердил «Ведомостям», что снижение суммы закупок БПЛА школами за 11 месяцев 2025 г. по сравнению с 2024 г. связано с тем, что субсидий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в сфере образования не предусмотрено. Всего же, по его словам, на оснащение оборудованием 17 специализированных классов (кружков) и Центра практической подготовки регион потратил 285,5 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.
Ставка на БПЛА
На рынке остался только естественный спрос учебных заведений на БПЛА с учетом собственных возможностей, продолжил Ермишин. «Без дополнительных мер стимулирования немногие учебные заведения могут позволить себе приобретение высокотехнологичной продукции, несмотря на ее высокую востребованность в учебном процессе и проектно-соревновательной деятельности учащихся», – заключил Ермишин.
Представитель пресс-службы министерства образования и науки Калужской области заявил, что школы сами принимают решения о закупке «средств обучения за счет субвенций», поэтому данных о приобретении ими беспилотников у ведомства нет.
В пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга (лидер 2025 г. по объему затраченных средств) связывают возможное увеличение сумм закупок БПЛА школами в 2025 г. с тем, что к началу учебного года в школах города были оборудованы новые кабинеты для предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В том же году открыли шесть центров цифрового образования «Инфинити», где учат управлять и программировать беспилотные аппараты, добавил он.
Говорить о завершении оснащения школ беспилотниками некорректно, отметил заместитель гендиректора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник. Снижение объемов закупок в 2025 г. связано не с утратой актуальности темы, а с изменением источников и механизмов финансирования. Золотник пояснил, что в 2025 г. планировалось открыть еще 30 центров подготовки БПЛА на базе школ и колледжей, но из-за сокращения финансирования образовательной части национального проекта «Беспилотные авиационные системы» эти планы не были реализованы, и развитие сети поставили на паузу. «Средства по национальному проекту «Молодежь и дети» регионы получили, но при бюджете порядка 150 000 руб. на школу учебные заведения чаще направляли их на первоочередные нужды», – добавил он. Золотник считает, что оснащение школ будет продолжаться в том числе в рамках региональных программ и долгосрочных контрактов.
В целом школа сталкивается не с одной проблемой, а с набором задач, которые нужно решать одновременно: требуются подготовленные педагоги, понятная методика и безопасная инфраструктура для практики, заключил Золотник.
