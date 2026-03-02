Минпросвещения предложило изучать ИИ на уроках информатики

18 января также сообщалось, что в школьных учебниках по географии усилят акцент на изучении России и добавят задания с ИИ. Об этом сообщал первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, участвующий в разработке учебника. Он отмечал, что в новом учебнике планируется интеграция современных технологий – школьники смогут работать с искусственным интеллектом, «оживающими» изображениями и цифровыми картами.