Минпросвещения предложило изучать ИИ на уроках информатики
Минпросвещения России предложило закрепить использование программных средств на основе искусственного интеллекта в школьном курсе информатики. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Геоскан».
«Раздел "Информатика" закрепляет применение программных средств на основе искусственного интеллекта для решения практических задач», – говорится в сообщении.
Отмечается, что углубленный уровень будет включать машинное обучение, анализ данных, построение моделей и использование нейросетевых алгоритмов.
Кроме того, в случае принятия проекта на уроках по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» школьникам будут рассказывать о применении БПЛА и морских беспилотных аппаратов.
По данным представителей компании «Геоскан – Москва», беспилотники на занятиях рассматриваются как сочетание конструирования, пилотирования и программирования. А ИИ при работе с дронами решает задачи обработки данных, построения моделей и обеспечения автономного выполнения полетных заданий.
18 января также сообщалось, что в школьных учебниках по географии усилят акцент на изучении России и добавят задания с ИИ. Об этом сообщал первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, участвующий в разработке учебника. Он отмечал, что в новом учебнике планируется интеграция современных технологий – школьники смогут работать с искусственным интеллектом, «оживающими» изображениями и цифровыми картами.