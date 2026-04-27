Путин: России нужно найти свою оптимальную модель регулирования ИИ
России важно найти собственную модель регулирования сферы искусственного интеллекта (ИИ), учитывая зарубежный опыт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей страны.
«На повестке первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта. С учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир», – сказал российский лидер.
По словам главы государства, Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами, однако работа законодателей должна быть системной, а также творческой, нацеленной «не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам».
27 апреля представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил РБК, что правительство РФ доработало законопроект о регулировании ИИ после критики со стороны бизнеса. Кабмин разрешил использовать для обучения ИИ-моделей любые доступные данные. Также исчезло требование, чтобы разработкой ИИ-решений занимались исключительно граждане России.
В марте Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий ИИ. Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере: разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.