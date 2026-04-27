Путин: России нужно найти свою оптимальную модель регулирования ИИ

В марте Минцифры опубликовало проект федерального закона о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий ИИ. Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере: разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.