Несмотря на разрешение МОК, российские спортсмены столкнулись с трудностями в посещении международных соревнований в странах Европы. В частности, 12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Страны ЕС объясняют эти решения продолжающейся российской спецоперацией на Украине.