Швеция приняла решение не выдавать визы российским спортсменам
Швеция не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях. Об этом объявили в миграционной службе королевства.
«Шведская миграционная служба не будет выдавать шенгенские визы российским спортсменам, желающим участвовать в соревнованиях в Швеции», – говорится в сообщении.
Правительство страны считает, что разрешение российским спортсменам и официальным лицам въезжать в Швецию и участвовать в соревнованиях может представлять «угрозу для международных отношений страны». Миграционная служба Швеции приняла решение об отказе в шенгенах на основе Визового кодекса ЕС, утверждается в сообщении.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Исполнительный совет МОК принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.
Несмотря на разрешение МОК, российские спортсмены столкнулись с трудностями в посещении международных соревнований в странах Европы. В частности, 12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Страны ЕС объясняют эти решения продолжающейся российской спецоперацией на Украине.