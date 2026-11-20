20 ноября Минобороны РФ сообщило, что за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, еще 33 БПЛА были сбиты 19 ноября с 8:00 до 20:00 мск.