МИД: Киев усилил террористическую деятельность на фоне переговоров
Украина усилила террористическую активность против России на фоне возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«На фоне возобновляющихся переговоров, контактов, обсуждений на различных уровнях, площадках мирного урегулирования конфликта, киевский режим активизировал свою террористическую деятельность против нашей страны», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).
20 ноября Минобороны РФ сообщило, что за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, еще 33 БПЛА были сбиты 19 ноября с 8:00 до 20:00 мск.
19 ноября министр транспорта РФ Дмитрий Ядров заявил, что в результате атаки беспилотников на Крымский мост было повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов временно остановили. Это была третья атака на сооружение за неделю.
17 ноября Захарова обвинила Киев в использовании атак на Крымский мост для пропаганды своих действий накануне международных переговоров. Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после ударов по мосту 16 и 17 ноября.