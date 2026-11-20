В августе сообщалось, что правительство и бизнес обсуждают мораторий на выездные проверки при наличии у компаний ИИ-решений на объектах, позволяющих провести мониторинг удаленно. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки на предпринимателей при «сохранении эффективности госконтроля». В Минцифры сообщили изданию, что меры обсуждаются, но о конкретных правилах пока говорить преждевременно.