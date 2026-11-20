Окладникова: в госконтроле расширят применение дистанционных проверок и ИИ
В России планируют активнее внедрять ИИ и расширять практику дистанционных проверок в системе государственного контроля. Об этом ИС «Вести» заявила вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова.
По ее словам, одним из приоритетов станет введение двухуровневой системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), включающей базовые и уникальные критерии. Первые будут отражать общие принципы работы контрольных органов: риск-ориентированный подход, прозрачность и возможность досудебного обжалования. Уникальные показатели учтут специфику правоприменительной практики и методов контроля отдельных ведомств.
Окладникова также подчеркнула необходимость совершенствования нормативной базы контрольно-надзорной деятельности, чтобы адаптировать ее к современным вызовам.
В августе сообщалось, что правительство и бизнес обсуждают мораторий на выездные проверки при наличии у компаний ИИ-решений на объектах, позволяющих провести мониторинг удаленно. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки на предпринимателей при «сохранении эффективности госконтроля». В Минцифры сообщили изданию, что меры обсуждаются, но о конкретных правилах пока говорить преждевременно.
Согласно материалу, в 2025 г. в России провели 273 000 проверок – это на 7% меньше, чем в 2024 г. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что снизились плановые и внеплановые проверки – на 13% и на 6% соответственно.