Чем известна Ирина Окладникова, которая возглавит аппарат правительства

В 2018 г. Окладникова была и. о. директора департамента, затем до 2020 г. – директором департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина. В 2020–2024 гг. занимала должность замминистра финансов РФ. С 2024 г. стала первым замминистра финансов РФ. В Минфине Окладникова курирует: