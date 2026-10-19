Чем известна Ирина Окладникова, которая возглавит аппарат правительства

Чем известна Ирина Окладникова, которая возглавит аппарат правительстваСейчас она занимает должность первого замминистра финансов
Ирина Окладникова, предложенная премьером Михаилом Мишустиным на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства, сейчас занимает пост первого замминистра финансов.
Окладникова родилась 3 ноября 1984 г. в Красноярске. В 2006 г. окончила Красноярский государственный университет по специальности «Мировая экономика», в 2014 г. – РАНХиГС по специальности «Юриспруденция».
С 2005 по 2012 г. работала в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. В 2012–2016 гг. – в отделе промышленности гражданского назначения Минфина России. С 2016 по 2018 г. занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина.
В 2018 г. Окладникова была и. о. директора департамента, затем до 2020 г. – директором департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина. В 2020–2024 гг. занимала должность замминистра финансов РФ. С 2024 г. стала первым замминистра финансов РФ. В Минфине Окладникова курирует:
департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, гражданского строительства, экологии и природопользования
административный департамент
департамент организации составления и исполнения федерального бюджета
департамент бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи
департамент проектного финансирования и инвестиционной политики
департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса
Имеет классный чин действительного государственного советника РФ первого класса.
19 октября Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин эти инициативы поддержал.