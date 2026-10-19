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Главная / Политика /

Чем известна Ирина Окладникова, которая возглавит аппарат правительства

Сейчас она занимает должность первого замминистра финансов
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ирина Окладникова, предложенная премьером Михаилом Мишустиным на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства, сейчас занимает пост первого замминистра финансов.

Окладникова родилась 3 ноября 1984 г. в Красноярске. В 2006 г. окончила Красноярский государственный университет по специальности «Мировая экономика», в 2014 г. – РАНХиГС по специальности «Юриспруденция».

С 2005 по 2012 г. работала в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. В 2012–2016 гг. – в отделе промышленности гражданского назначения Минфина России. С 2016 по 2018 г. занимала должность заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина.

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В 2018 г. Окладникова была и. о. директора департамента, затем до 2020 г. – директором департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина. В 2020–2024 гг. занимала должность замминистра финансов РФ. С 2024 г. стала первым замминистра финансов РФ. В Минфине Окладникова курирует:

  • департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, гражданского строительства, экологии и природопользования

  • административный департамент

  • департамент организации составления и исполнения федерального бюджета

  • департамент бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи

  • департамент проектного финансирования и инвестиционной политики

  • департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса

Имеет классный чин действительного государственного советника РФ первого класса.

19 октября Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин эти инициативы поддержал.

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