Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине

Существующий кабинет министров в России был сформирован в 2024 г. 17 мая того года Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими замами. Тогда в правительстве осталась почти вся команда замов Мишустина, которые пришли с ним из ФНС в 2020 г.: это Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко – руководитель аппарата правительства. Их полномочия при этом были скорректированы.