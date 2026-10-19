Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент эти инициативы поддержал. Кандидатуры внесут на утверждение Госдумой.
Существующий кабинет министров в России был сформирован в 2024 г. 17 мая того года Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими замами. Тогда в правительстве осталась почти вся команда замов Мишустина, которые пришли с ним из ФНС в 2020 г.: это Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко – руководитель аппарата правительства. Их полномочия при этом были скорректированы.