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Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине

Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент эти инициативы поддержал. Кандидатуры внесут на утверждение Госдумой.

Существующий кабинет министров в России был сформирован в 2024 г. 17 мая того года Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими замами. Тогда в правительстве осталась почти вся команда замов Мишустина, которые пришли с ним из ФНС в 2020 г.: это Алексей ОверчукДмитрий ЧернышенкоДмитрий Григоренко – руководитель аппарата правительства. Их полномочия при этом были скорректированы.

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