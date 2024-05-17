Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента Владимира Путина, а также достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства.