Владимир Путин сформировал костяк управленческой команды на ближайшие годы

Президент Владимир Путин, 7 мая вступивший в должность в пятый раз, спустя неделю фактически завершил формирование новой команды, внешне не сильно подвергнув ее трансформации. Если считать «по головам», то в новом правительстве Путина (а с 2020 г. глава государства осуществляет «общее руководство» исполнительной властью) замены были произведены лишь точечно: только пять человек впервые заняли свои должности. Как и в администрации президента (АП). В новой роли себя могут проявить там всего шесть человек.