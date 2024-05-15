Владимир Путин сформировал костяк управленческой команды на ближайшие годы

Владимир Путин сформировал костяк управленческой команды на ближайшие годыПеремены оказались точечными практически по всем фронтам
Президент Владимир Путин, 7 мая вступивший в должность в пятый раз, спустя неделю фактически завершил формирование новой команды, внешне не сильно подвергнув ее трансформации. Если считать «по головам», то в новом правительстве Путина (а с 2020 г. глава государства осуществляет «общее руководство» исполнительной властью) замены были произведены лишь точечно: только пять человек впервые заняли свои должности. Как и в администрации президента (АП). В новой роли себя могут проявить там всего шесть человек.
Можно сказать, что в целом продолжает действовать АП, сформированная в 2016 г., и правительство, команда в котором сложилась в 2020 г., – с поправками на изменения, прежде всего связанные с военной спецоперацией. Указы по руководству Кремля были подписаны утром 14 мая, по членам правительства – вечером этого же дня.
Свои должности сохранили руководитель АП Антон Вайно (занял ее после думских выборов 2016 г.), его первые заместители Алексей Громов (с 2012 г., общественные связи и коммуникации) и Сергей Кириенко (с 2016 г., внутренняя политика). А также все «обычные» замы: Дмитрий Песков (с 2012 г., отвечает за пресс-службу), Владимир Островенко (с 2016 г., протокол), Магомедсалам Магомедов (2013 г., межнациональные отношения), а также Дмитрий Козак (2020 г., постсоветское пространство).
После начала военной операции на Украине Козак передал кураторство ДНР и ЛНР Кириенко, и долгое время после этого СМИ не исключали перехода его на новую работу. Седьмым, «экономическим» заместителем Вайно в новой администрации Путина стал экс-министр экономического развития (до 2020 г.), после прихода правительства Михаила Мишустина работавший помощником президента, Максим Орешкин.
Орешкин погружен в «содержательную работу» по вопросам экономики, что важно в текущий момент, объясняет его повышение близкий к АП источник «Ведомостей». Также «он был довольно плотно интегрирован в кампанию главы государства, в том числе во взаимодействии с Кириенко», утверждает другой собеседник «Ведомостей»: в частности, участвовал в подготовке отраслевых встреч Путина, работал над посланием, а затем новым указом о национальных целях развития и проч. По словам этого человека, фактически это кадровое решение – «признание заслуг».
Вместе с назначением руководства АП, как правило, происходит перераспределение полномочий между чиновниками (может меняться структура администрации, в том числе количество управлений, кому они подчинены и порч.). Такие шаги обычно не анонсируются, а в 2018 г. они и вовсе не были прямо привязаны к вступлению в должность президента: тогда все указы (и дальнейшие распоряжения) были подписаны уже в середине июня.
Новый статус дает Орешкину «дополнительные возможности по курированию управлений и повышение статуса» во взаимоотношениях с правительством, говорит политолог Михаил Виноградов, тем более что должность его уже «сопоставима с вице-премьерской». О том, что таким образом «повышается значение экономики», а также о «более интенсивном взаимодействии с кабинетом министров по линии этого направления» сказал журналистам, объясняя назначение, и Песков. Сейчас Орешкин курирует экспертное управление (начальник – экс-сотрудник Минэка Владимир Симоненко).
Песков уточнил, что Орешкин будет заниматься «вопросами экономики, как, собственно, занимался и в прежнем статусе, а также темой транспорта». Вопрос стал актуален в связи с тем, что давний (с 2012 г.) помощник Путина – министр транспорта в его правительстве 2008–2012 гг. Игорь Левитин – перешел в ранг советника, а он отвечал за инфраструктурные проекты.
Политолог Григорий Добромелов оценивает это как аппаратное понижение и напоминает, что Левитин в качестве помощника отвечал и за Госсовет (конституционный орган из представителей разных органов власти с совещательными полномочиями, комиссии в котором возглавляют губернаторы, под председательством президента). В этой части его функционал перейдет другому, новому помощнику Путина – экс-губернатору Тульской области, бывшему сотруднику спецслужб Алексею Дюмину, слухи о возвращении которого в Москву ходили не один год. Он будет курировать вопросы ОПК, Госсовет и спорт, сказал Песков.
Новый советник президента Елена Ямпольская будет под кураторством [первого замруководителя АП] Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики.
Само по себе управление по обеспечению деятельности Госсовета (УГС, руководит им выходец из «Росатома» Александр Харичев) ранее лишь отчасти было за Левитиным, поскольку УГС также занималось выборами, а за этот блок отвечает Кириенко. По словам двух близких к АП собеседников «Ведомостей», крайне маловероятно, что в этой части схема взаимодействия изменится с приходом в Кремль Дюмина, как и общий контур внутриполитического блока. «Базово от Дюмина ждут многого, его статус теперь достаточен для присутствия за любым столом», – отмечает Виноградов.
Наконец, в рамках АП указом президента перемещены и другие кадры. К примеру, спецпредставитель президента по вопросам климата (с 2018 г.), бывший зампред правительства Чечни Руслан Эдельгериев стал помощником президента.
В этом же качестве будет работать и экс-глава Совбеза Николай Патрушев. На прошлой должности он занимался в том числе поддержанием международных связей России, в частности с США (до 2022 г.), отмечает политолог Алексей Макаркин. Сейчас Патрушеву поручено заниматься вопросами кораблестроения, сказал Песков. Он имеет профильное образование: окончил в 1974 г. приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института. Патрушев станет не первым кремлевским руководителем, чья биография оказалась связана с кораблестроением. Советником гендиректора ОСК сейчас является бывший спичрайтер и помощник президента Джахан Поллыева, а бывший полпред президента в ЦФО Георгий Полтавченко в 2018–2023 гг. занимал пост председателя совета директоров ОСК.
О перестановках в правительстве «Ведомости» подробно писали в предыдущих номерах. Сохранились ключевые его кадры: премьер-министр Михаил Мишустин, команда вице-премьеров, которые пришли с ним из ФНС (Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Алексей Григоренко), а также Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Александр Новак. Хотя были и потери: Виктория Абрамченко, пришедшая в 2020 г., перейдет на другую работу.
Но наибольшее внимание собеседники «Ведомостей» обращают на события в другой сфере. В частности, на повышение «промышленного» вице-премьера Дениса Мантурова до первого заместителя председателя и переход в Минобороны Андрея Белоусова, ранее первого вице-премьера (министр обороны, как правило, входит в Совбез, секретарем которого стал экс-начальник ведомства Сергей Шойгу).
«Вопрос снабжения армии лежит не просто в сфере расходов государства как таковых, а в возможностях экономики обеспечить качественное предложение как продукции ВПК, так и гражданской продукции для нужд участников СВО, – говорит эксперт РАНХиГС Дмитрий Землянский. – И Белоусов, и Мантуров, с одной стороны, лучше других знают реальное состояние экономики <...> С другой – видят все плюсы и минусы мер государственной поддержки российской промышленности».
При этом источники «Ведомостей» не исключают, что случившиеся кадровые перестановки не последние, а выводы будут сделаны, когда для оценки остальных направлений придет время.
14 мая Совет федерации по представлению президента назначил Бориса Ковальчука – сына основателя банка «Россия» Юрия Ковальчука – на пост руководителя Счетной палаты. Источники «Ведомостей» полагают, что одна из его ключевых задач будет заключаться в проведении тщательного аудита стратегически важных отраслей.