Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи
Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Чо Ен Воном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Прежде всего хочу передать самые наилучшие пожелания председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну. Высоко ценю, что между нами сложились деловые, дружеские отношения, которые, безусловно, помогают нам решать и развивать отношения между государствами», – сказал Путин.
Он добавил, что Россию и КНДР связывают многолетняя дружба, добрососедство и боевое братство. Также он обратил внимание на то, что страны связаны договором о стратегическом партнерстве. По словам российского лидера, «новой главой в летописи боевого содружества» России и КНДР стало участие северокорейских военнослужащих в спецоперации на территории Курской области. Путин сообщил, что до конца года в Курске планируется открыть скульптуру, посвященную сотрудничеству России и КНДР в этом направлении.
Корейская сторона, в свою очередь, выразила благодарность России за прием. Чо Ен Вон отметил динамичное развитие всех направлений российско-корейских отношений «на основе товарищеских отношений между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем президентом Путиным».
Корейская делегация прибыла в Москву для участия в движении «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма». Представители КНДР уже встретились с руководством «Единой России», председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Завтра им предстоит встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В сентябре 2025 г. Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине. Встреча продолжалась немногим более 2,5 часа. Переговоры лидеров проходили в два этапа – сначала в составе делегаций, затем в формате тет-а-тет.