Он добавил, что Россию и КНДР связывают многолетняя дружба, добрососедство и боевое братство. Также он обратил внимание на то, что страны связаны договором о стратегическом партнерстве. По словам российского лидера, «новой главой в летописи боевого содружества» России и КНДР стало участие северокорейских военнослужащих в спецоперации на территории Курской области. Путин сообщил, что до конца года в Курске планируется открыть скульптуру, посвященную сотрудничеству России и КНДР в этом направлении.