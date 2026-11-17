Причем львиная доля спроса и у Changan, и у Toyota приходится на одну модель. В первом случае речь идет о Qiyuan Q05, во втором – о BZ3X. В октябре Changan Qiyuan Q05 вывела марку в лидеры отечественного рынка электрокаров (1125 шт.), Toyota BZ3X принесла бренду 2-е место (983 шт.). Две модели, ввозимые неофициально из Китая, заняли половину рынка. И обе они, как ни странно, подпадают под льготный утильсбор (3400 руб.) в случае приобретения машины на физлицо.