Особенности электромобилизации населенияКак законодательные ограничения способствуют приобретению импортной автотехники
Продажи электрокаров в последние месяцы бьют рекорды. В сентябре рынок впервые преодолел отметку в 3000 новых таких машин, в 2,5 раза превысив объем того же месяца прошлого года. В октябре продажи успешно штурмовали отметку в 4000 шт., следует из данных «Автостата».
Таким образом, за 10 месяцев 2026 г. реализация электрокаров выросла на четверть по сравнению с результатом всего 2025 года и вплотную подобралась к рекордному 2024 году, составив 15 580 машин.
Среди очевидных причин происходящего – волнообразные проявления топливного кризиса в стране на протяжении лета и начала осени этого года, а также скорее субъективный, но все-таки рост количества зарядок. Тестируя очередной электрокар в сентябре, автор этих строк обнаружил новую заправку одного крупного оператора прямо на стене трансформаторной будки у соседнего дома. Летом ее там не было.
Но есть еще кое-что. Если посмотреть на модельную структуру продаж, то кроме ставших уже привычными Evolute российской сборки в лидерах снова появились импортные машины. Например, в сентябре было продано 770 Evolute, 763 Changan и 663 Toyota. Остальных – в разы меньше.
Причем львиная доля спроса и у Changan, и у Toyota приходится на одну модель. В первом случае речь идет о Qiyuan Q05, во втором – о BZ3X. В октябре Changan Qiyuan Q05 вывела марку в лидеры отечественного рынка электрокаров (1125 шт.), Toyota BZ3X принесла бренду 2-е место (983 шт.). Две модели, ввозимые неофициально из Китая, заняли половину рынка. И обе они, как ни странно, подпадают под льготный утильсбор (3400 руб.) в случае приобретения машины на физлицо.
Получилось так из-за особенностей учета мощности электрокаров при уплате сбора. Для них показатель считается не от максимальной мощности транспортного средства, а от 30-минутной – т. е. той, которую электрокар способен поддерживать непрерывно без перегрева на протяжении получаса. Сейчас льготный утильсбор распространяется на электромобили с 30-минутной мощностью до 80 л. с.
Все модификации Changan Qiyuan Q05 и большинство у Toyota BZ3X удовлетворяют этому требованию. Если чистокровный китаец у серых импортеров стоит порядка 2,5 млн руб. (на родине – почти вдвое меньше), то Toyota из КНР обойдется не менее чем в 3 млн руб. Что ни сделаешь, чтобы не покупать отечественное!