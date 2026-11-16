CNBC: совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Хуанга

16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не против того, чтобы Хуанг вернулся на должность гендиректора. Он отметил, что пока никто не смог доказать, что бывший руководитель сингапурской Megaspeed Элис Хуанг, с которой экс-глава Nvidia изменял своей жене, является китайской шпионкой.