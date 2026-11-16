CNBC: совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Хуанга
Совет директоров корпорации Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на должность гендиректора. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник.
Источник телеканала отметил, что на данный момент компания сосредоточила внимание на расследовании в отношении Хуанга: Nvidia наняла юридическую фирму Wachtell Lipton. В ходе расследования будет выявлено, была ли поставлена под угрозу национальная безопасность США и секретные данные фирмы.
12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, а также должность президента компании и место в совете директоров. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов.
15 ноября стало известно, что более 148 000 человек подписали петицию с требованием восстановить Хуанга в должности. Среди участников инициативы на тот момент числились 7338 действующих сотрудников Nvidia и 79 092 акционера компании.
В тот же день глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Nvidia следует искать нового гендиректора за пределами компании. Он добавил, что совет директоров и юридические консультанты Nvidia в течение 10 дней должны отчитаться о практике соблюдения экспортных ограничений.
При этом 15 ноября Financial Times сообщила, что Хуанг обсуждает с доверенными лицами возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia. По словам одного из источников газеты, он формирует «штабную комнату» из топ-менеджеров Кремниевой долины для лоббирования возвращения бывшего главы Nvidia и попытается заручиться поддержкой Белого дома.
16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не против того, чтобы Хуанг вернулся на должность гендиректора. Он отметил, что пока никто не смог доказать, что бывший руководитель сингапурской Megaspeed Элис Хуанг, с которой экс-глава Nvidia изменял своей жене, является китайской шпионкой.