Движение по Крымскому мосту возобновили после ночной атаки

Движение по Крымскому мосту возобновили после ночной атакиМинтранс сообщил, что автомобили могут проезжать в обе стороны
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.
Оно открыто в обе стороны. В ведомстве уточнили, что специалисты продолжают проводить работы по восстановлению моста для того, чтобы открыть движение в полном объеме.
16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные ударили по Крымскому мосту. Из-за нанесенных повреждений движение транспорта было ограничено. Для ликвидации последствий атаки были задействованы все необходимые службы. В Керчи работает оперштаб. Из-за временного закрытия Крымского моста в пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым.
Минтранс РФ сообщал, что в результате атаки никто не пострадал. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны региона организовали пункты обогрева для автомобилистов из-за временного ограничения движения. Один – в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста. Он подчеркнул, что данная ситуация на переговорный процесс по Украине не повлияет.