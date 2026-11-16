Движение по Крымскому мосту возобновили после ночной атаки

Минтранс РФ сообщал, что в результате атаки никто не пострадал. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны региона организовали пункты обогрева для автомобилистов из-за временного ограничения движения. Один – в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом.