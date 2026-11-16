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Главная / Общество /

Движение по Крымскому мосту возобновили после ночной атаки

Минтранс сообщил, что автомобили могут проезжать в обе стороны
Анна Суслова
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.   

Оно открыто в обе стороны. В ведомстве уточнили, что специалисты продолжают проводить работы по восстановлению моста для того, чтобы открыть движение в полном объеме.

16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные ударили по Крымскому мосту. Из-за нанесенных повреждений движение транспорта было ограничено. Для ликвидации последствий атаки были задействованы все необходимые службы. В Керчи работает оперштаб. Из-за временного закрытия Крымского моста в пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым.

Минтранс РФ сообщал, что в результате атаки никто не пострадал. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны региона организовали пункты обогрева для автомобилистов из-за временного ограничения движения. Один – в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста. Он подчеркнул, что данная ситуация на переговорный процесс по Украине не повлияет.

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