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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры с участием делегаций 18 ноября

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября проведут переговоры с участием делегаций двух стран. Это будет уже пятый контакт лидеров с начала 2026 г. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, стороны обсудят перспективы сотрудничества в энергетике, финансовой сфере, технологиях, искусственном интеллекте (ИИ) и других областях. Китай с 2010 г. остается ведущим торговым партнером России, тогда как РФ занимает пятое место среди торговых партнеров КНР, подчеркнул помощник президента.

Ушаков отметил, что товарооборот между странами несколько лет превышает $200 млрд. В 2024 г. он достиг рекордных $245 млрд, однако, по прогнозам, в 2026 г. этот показатель может быть превышен. За первые три квартала текущего года объем торговли составил $216 млрд.

Помощник российского лидера также сообщил, что после официальной части Путин и Си Цзиньпин вместе с несколькими членами делегаций продолжат общение за рабочим завтраком. В центре внимания будут международные вопросы, в том числе ситуация на Украине и Корейском полуострове. Российский президент также проинформирует китайского лидера о последних контактах с представителями США, включая итоги трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Кроме того, предположил Ушаков, лидеры могут обсудить предстоящую встречу на высшем уровне России, Китая и США в Шэньчжэне.

16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовится к предстоящей поездке в Китай и запланированным в ходе визита встречам. 14 ноября он подтвердил, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа. Переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18–19 ноября.

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