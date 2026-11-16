Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры с участием делегаций 18 ноября

Ушаков отметил, что товарооборот между странами несколько лет превышает $200 млрд. В 2024 г. он достиг рекордных $245 млрд, однако, по прогнозам, в 2026 г. этот показатель может быть превышен. За первые три квартала текущего года объем торговли составил $216 млрд.