Зампред правящей партии Венесуэлы передала привет России от Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в Нью-Йорке, передает привет России. Об этом заявила заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам Таня Валентина Диас на пленарном заседании генассамблеи движения «Единой России» «За свободу наций!», передает «РИА Новости».
По ее словам, Мадуро считает Россию братской и солидарной страной.
В январе Соединенные Штаты вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес из страны. Их захватили в собственном доме. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.
26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги. Он отметил, что вторжение США в республику и захват ее лидера совершено «в нарушение любых норм, в том числе норм морали».
8 октября США предъявили дополнительные обвинения Мадуро и Флорес. Соединенные Штаты предполагают, что они пытали политических оппонентов, чтобы сохранить свою власть.