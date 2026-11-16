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Пять человек погибли при атаках на ЛНР

Сергей Пахомов

Пять человек погибли и еще пять получили ранения в результате атак ВСУ на ЛНР за прошедшие сутки. Об этом глава региона Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших – трое детей. В частности, на дороге Старобельск – Новоайдар удар пришелся по легковому автомобилю, в котором находились молодые люди. Погиб 25-летний водитель, ранения получили 16-летняя девушка и 17-летний юноша.

В Новопсковском округе при атаке на грузовик погиб водитель, на дороге Антрацит – Ровеньки – мужчина, находившийся в «Газели». В городе Счастье погиб сотрудник дорожной службы, еще один работник получил ранения. В Троицком округе жертвой удара по придомовой территории стал мужчина.

Кроме того, в Старобельском округе был ранен водитель легкового автомобиля, а в Кременском округе – 17-летний подросток.

По словам Пасечника, под обстрелами за сутки оказались девять муниципалитетов. Также был поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего без электричества остались потребители в северной части республики. Над территорией ЛНР системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили около 70 воздушных целей.

16 ноября «РИА Новости» писало, что за сутки российские системы ПВО сбили 2049 украинских беспилотников самолетного типа. По данным агентства, это самый большой показатель за все время.

15 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 1065 украинских беспилотников, трех управляемых авиационных бомб и реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS.

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