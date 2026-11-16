Пять человек погибли при атаках на ЛНР

По словам Пасечника, под обстрелами за сутки оказались девять муниципалитетов. Также был поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего без электричества остались потребители в северной части республики. Над территорией ЛНР системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили около 70 воздушных целей.