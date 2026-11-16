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Совет ЕС одобрил выделение Украине около 8 млрд евро

Анна Виноградова

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за время действия механизма, сообщается на сайте Совета ЕС.

Из общей суммы около 5 млрд евро предоставят за счет средств кредита Ukraine Support Loan, предназначенного для поддержки Украины в 2026 г. Решение принято после выполнения Киевом более 20 условий, связанных с проведением реформ.

В частности, речь идет о преобразованиях судебной системы, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, развитии финансовых рынков, энергетики, агропромышленного сектора и цифровизации. Средства направят на поддержание макрофинансовой стабильности Украины, восстановление экономики и работу органов государственного управления.

Программа Ukraine Facility действует с марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине более 50 млрд евро в виде грантов и кредитов до 2027 г. После перечисления девятого транша общий объем финансирования Киева в рамках украинского плана превысит 40 млрд евро.

15 сентября стало известно, что Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады письмо с перечнем законов, принятие которых необходимо для получения дополнительного финансирования по программам Ukraine Support Loan и Ukraine Facility.

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