Совет ЕС одобрил выделение Украине около 8 млрд евро
Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за время действия механизма, сообщается на сайте Совета ЕС.
Из общей суммы около 5 млрд евро предоставят за счет средств кредита Ukraine Support Loan, предназначенного для поддержки Украины в 2026 г. Решение принято после выполнения Киевом более 20 условий, связанных с проведением реформ.
В частности, речь идет о преобразованиях судебной системы, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, развитии финансовых рынков, энергетики, агропромышленного сектора и цифровизации. Средства направят на поддержание макрофинансовой стабильности Украины, восстановление экономики и работу органов государственного управления.
Программа Ukraine Facility действует с марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине более 50 млрд евро в виде грантов и кредитов до 2027 г. После перечисления девятого транша общий объем финансирования Киева в рамках украинского плана превысит 40 млрд евро.
15 сентября стало известно, что Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады письмо с перечнем законов, принятие которых необходимо для получения дополнительного финансирования по программам Ukraine Support Loan и Ukraine Facility.