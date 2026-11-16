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Умер бывший вице-премьер России Михаил Полторанин

Инна Шульгина
Борис Кремер / PhotoXPress.ru
Борис Кремер / PhotoXPress.ru

Бывший вице-премьер России Михаил Полторанин умер. Ему было 87 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его сына Константина.

«Отца не стало сегодня днем. В последнее время он тяжело болел», – сказал сын экс-чиновника.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 г. в Лениногорске Казахской ССР. Он работал корреспондентом различных изданий, включая «Правду». В разные годы был главным редактором «Московской правды», министром печати и массовой информации, зампредседателя правительства РФ. Полторанин также был главой спецкомиссии по архивам при президенте России, народным депутатом СССР и депутатом Госдумы первого созыва.

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