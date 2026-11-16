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Главная / Экономика /

ЦБ: сумма наличных денег в обращении выросла на 22,3% за год

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По состоянию на 1 октября сумма наличных денег в обращении составила 22,78 трлн руб., что на 22,3% больше год к году. Такие данные представил Банк России.

По итогам III квартала количество наличных в обращении стало максимальным за шесть лет. Темп прироста налички в обращении составил 7,1% на 1 октября 2026 г. На 1 октября 2025 г. показатель составлял 3,7%.

Банкнотами в обращении находится 22,65 трлн руб. (+22,4%), что эквивалентно 10,2 млрд экземпляров. Монетами находится 132,3 млрд руб. (+1,9%) – 74,4 млрд штук.

В проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026-2029 гг. указано, что объем наличных денег в обращении будет постепенно расти. «Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе», – говорится в документе.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» говорил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный.

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