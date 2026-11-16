Кабмин выделит более 3 млрд рублей на завершение создания Ил-114-300
Правительство России дополнительно направит свыше 3 млрд руб. на создание первых серийных пассажирских самолетов Ил-114-300. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил кабмин.
Средства выделят из резервного фонда правительства. Как уточнили в кабмине, дополнительное финансирование позволит завершить строительство трех модернизированных лайнеров.
Работы по обновлению и возобновлению серийного производства Ил-114-300 ведутся по поручению президента России. Самолет предназначен для региональных перевозок, в том числе на маршрутах в труднодоступные районы страны.
12 ноября на заседании кабмина был рассмотрен вопрос дофинансирования строительства Ил-114–300.
10 сентября в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») рассказали о планах поставить индийским авиакомпаниям 85 самолетов Ил-114-300 в рамках соглашения, заключенного на выставке «Иннопром. Индия». Авиаперевозчик Pinnacle Air намерен приобрести 50 самолетов, а Sleek Aviation – 35. Для второй компании также планируется создать учебный центр с полнопилотажным тренажером. Контракты стороны рассчитывают заключить до конца 2026 г. Поставки Ил-114-300 предполагается увязать с индийской программой UDAN по развитию региональных авиаперевозок.
В тот же жень глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что три региональных самолета Ил-114-300 передадут эксплуатанту в лице Второго Архангельского авиаотряда в течение ближайших месяцев. 3 сентября в ОАК заявили о планах поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 единиц в год к 2031 г. В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три машины, план на 2028 г. – шесть самолетов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин. Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 единиц.