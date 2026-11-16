Восемь стран АТЭС поддержали заявку России на председательство в форуме

16 ноября Financial Times (FT) со ссылкой на источник сообщила, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу без заранее согласованной повестки. Издание отмечает, что такой формат необычен для Си, который, как правило, предпочитает строго регламентированные встречи с иностранными лидерами. По информации FT, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения, хотя ранее Пекин отказывался обсуждать эти темы.