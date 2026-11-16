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Восемь стран АТЭС поддержали заявку России на председательство в форуме

Ксения Наумчик
ТАСС
ТАСС

Восемь участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) официально поддержали заявку России на председательство в форуме. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью «РИА Новости».

По его словам, кандидатуру Москвы поддержали Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Сингапур, Малайзия и Папуа – Новая Гвинея. Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

Бердыев отметил, что Россия активно добивается утверждения своей заявки и не намерена затягивать этот процесс.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне КНР 18–19 ноября. 14 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что саммит президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа пройдет 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Тогда же ее проведение анонсировал Белый дом.

В тот же день власти Шэньчжэня сообщили о завершении подготовки к встрече лидеров стран АТЭС. Заместитель руководителя подготовительной рабочей группы провинции Гуандун и мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил, что все площадки и объекты готовы.

16 ноября Financial Times (FT) со ссылкой на источник сообщила, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу без заранее согласованной повестки. Издание отмечает, что такой формат необычен для Си, который, как правило, предпочитает строго регламентированные встречи с иностранными лидерами. По информации FT, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения, хотя ранее Пекин отказывался обсуждать эти темы.

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