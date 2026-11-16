Представитель ВОЗ: продолжительность жизни в России выросла до 72,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла с 65,2 года в 2000 г. до 72,4 года в 2023 г. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев.
По его словам, за тот же период снизилась вероятность смерти людей в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, диабета и хронических болезней органов дыхания. В 2002 г. этот показатель составлял 38%, к 2021 г. он сократился примерно до 22%.
Вместе с тем Бердыклычев отметил, что инфекционные заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности в стране. По приведенным им данным, в 2023 г. на них пришлось 86% всех летальных исходов. Представитель ВОЗ подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты, возможности для дальнейшего улучшения показателей здоровья населения остаются значительными.
13 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России доля онкологических заболеваний, обнаруженных на первой и второй стадиях, превысила 62%. По его словам, системе выявления онкологических заболеваний удалось придать новый импульс за счет упрощения действующих процедур.
15 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте показателя пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза в России до 67% по итогам 2025 г. Показатель вырос на 12% по сравнению с показателем в 55% в 2019 г.