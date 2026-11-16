Представитель ВОЗ: продолжительность жизни в России выросла до 72,4 года

По его словам, за тот же период снизилась вероятность смерти людей в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, диабета и хронических болезней органов дыхания. В 2002 г. этот показатель составлял 38%, к 2021 г. он сократился примерно до 22%.