Перевозчики жалуются на проблемы с проездом через крупнейший погранпереход с КНР

В письме перевозчики сообщают, что на протяжении последних 2–3 месяцев сталкиваются с невозможностью забронировать время в рамках электронной очереди для прохода через погранпереход. В результате им приходится разворачивать транспортные средства на границе, что ведет к срывам рейсов, неисполнению договорных обязательств и дополнительным затратам самих перевозчиков и грузовладельцев, следует из обращения.