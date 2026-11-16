Перевозчики жалуются на проблемы с проездом через крупнейший погранпереход с КНР

Перевозчики жалуются на проблемы с проездом через крупнейший погранпереход с КНРСезонный рост объема перевозок совпал со сложностями работы механизма электронной очереди
Ассоциация автоперевозчиков и экспедиторов «Автогрузэкс» написала письмо на имя нового министра транспорта Дмитрия Ядрова с просьбой взять на оперативный контроль ситуацию с электронной очередью на прохождение многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск» на границе с Китаем («Маньчжурия»). Документ от 30 октября есть у «Ведомостей».
В письме перевозчики сообщают, что на протяжении последних 2–3 месяцев сталкиваются с невозможностью забронировать время в рамках электронной очереди для прохода через погранпереход. В результате им приходится разворачивать транспортные средства на границе, что ведет к срывам рейсов, неисполнению договорных обязательств и дополнительным затратам самих перевозчиков и грузовладельцев, следует из обращения.