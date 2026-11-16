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Суд закрыл лазейку зарубежным правообладателям по выводу компенсаций из России

В прокуратуре считают, что владельцы брендов «Говорящий Том» и «Свинка Пеппа» нарушили указ президента
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными договоры уступки права требования, которые были заключены российским ООО «Квинтилиана» с британскими компаниями Outfit7 Limited (владеет правами на франшизу «Говорящий Том») и Entertainment One UK Limited (правообладатель франшизы «Свинка Пеппа» и др.). Это следует из картотеки арбитражных дел. Истцом по обоим делам выступила прокуратура Новосибирской области. Ее пресс-служба, а также представители Outfit7 Limited и Entertainment One UK Limited на момент публикации не ответили на запросы «Ведомостей».

В рамках указанных договоров британские компании передали ООО «Квинтилиана» возможность взыскания компенсаций за нарушение прав на их бренды в России, пояснил собеседник «Ведомостей», знакомый с материалами дела. Прокуратура считает, что такая схема нарушает указ президента № 322 от 27 мая 2022 г., согласно которому расчеты с правообладателями из недружественных стран должны производиться через спецсчета типа «О», также уточнил собеседник «Ведомостей».

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