Суд закрыл лазейку зарубежным правообладателям по выводу компенсаций из России

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными договоры уступки права требования, которые были заключены российским ООО «Квинтилиана» с британскими компаниями Outfit7 Limited (владеет правами на франшизу «Говорящий Том») и Entertainment One UK Limited (правообладатель франшизы «Свинка Пеппа» и др.). Это следует из картотеки арбитражных дел. Истцом по обоим делам выступила прокуратура Новосибирской области. Ее пресс-служба, а также представители Outfit7 Limited и Entertainment One UK Limited на момент публикации не ответили на запросы «Ведомостей».