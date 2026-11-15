Силы ПВО за день сбили 230 украинских БПЛА над регионами России
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 230 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.
В ночь с 14 на 15 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника над 14 регионами России и двумя морями. Всего за сутки было сбито 1065 украинских дронов, три управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
В результате атаки на российские регионы в Курске пострадала 70-летняя женщина и двое детей восьми и четырех лет. В селе Прилепы Хомутовского района в результате атаки украинского беспилотника 59-летняя женщина получила акубаротравму.
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников в Белгородской области. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения туловища и лица. В Шебекине была ранена женщина (осколочное ранение щеки). В поселке Дубовое Белгородского округа мужчина получил осколочное ранение лица, а женщина – осколочное ранение голени.
Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на промзону в Нижнекамске в Татарстане. Также массированной атаке подвергся многоквартирный дом – в одну из квартир влетел дрон. Есть пострадавшие.