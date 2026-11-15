Часть противодроновых систем не сработала на испытаниях армии США в Аризоне

Среди участников испытаний в пустыне Юма была Perennial Autonomy, уже имеющая контракт на сумму до $500 млн на свои противодроновые системы. Ее перехватчики Merops применяются на Украине. Однако именно ее перехватчик Bumblebee лишь задел цель; при следующем выходе после корректировки программного обеспечения он все же ее уничтожил. Представители компании отказались от комментариев, закрыв лица банданами. Harmattan AI также столкнулась с трудностями: один из ее перехватчиков поразил цель, но не уничтожил ее, второй был быстро запущен и сбил цель менее чем за две минуты.