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Часть противодроновых систем не сработала на испытаниях армии США в Аризоне

Филипп Иванов
TASS
TASS

Пентагон провел в пустыне Аризоны испытания перспективных средств борьбы с беспилотниками, протестировав разработки около 20 компаний. Как сообщает Bloomberg, не все системы сработали штатно: пара перехватчиков лишь задела цель, не сбив ее, другой дрон не смог взлететь из-за сильной жары, еще один перехватчик ударил по цели, но не уничтожил ее.

Агентство отмечает, что американская армия продолжает испытывать трудности при разработке и внедрении противодроновых систем, пытаясь догнать страны, которые ушли далеко вперед в этой области.

В январе тогдашний министр армии Дэн Дрисколл назвал одну из таких систем «чертовски ужасной» и «шуткой», реагируя на слова солдата об отсутствии у его подразделения другого противодронового оборудования на границе. Теперь Пентагон планирует потратить не менее $7 млрд на средства защиты – от специальных ружей до дронов-перехватчиков.

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Испытания под названием Falcon Peak были сосредоточены на типах дронов, используемых наркокартелями на южной границе США, но некоторые технологии могут применяться и против более серьезных противников, таких как Иран. В прошлом месяце военные отвели более 10-и бомбардировщиков B-1B с базы в Британии из-за опасений возможной иранской дроновой атаки.

Несколько месяцев назад Иран атаковал американские базы в Персидском заливе ракетами и дронами. Удары нанесли серьезный ущерб, вынудив командование США переместить часть персонала, напоминает агентство.

Среди участников испытаний в пустыне Юма была Perennial Autonomy, уже имеющая контракт на сумму до $500 млн на свои противодроновые системы. Ее перехватчики Merops применяются на Украине. Однако именно ее перехватчик Bumblebee лишь задел цель; при следующем выходе после корректировки программного обеспечения он все же ее уничтожил. Представители компании отказались от комментариев, закрыв лица банданами. Harmattan AI также столкнулась с трудностями: один из ее перехватчиков поразил цель, но не уничтожил ее, второй был быстро запущен и сбил цель менее чем за две минуты.

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