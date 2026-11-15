Число пострадавших при атаках ВСУ на Ростовскую область выросло до пяти

Всего в результате атаки ВСУ ночью и утром 15 ноября один человек погиб, пятеро получили ранения. Трое мужчин и женщина пострадали при падении обломков БПЛА на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции. Их госпитализировали. Повреждения получил участок трассы Р-280 – дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе.