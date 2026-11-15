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Число пострадавших при атаках ВСУ на Ростовскую область выросло до пяти

Ася Султанова

Мужчина пострадал в селе Троицкое Неклиновского района после того, как обломки БПЛА упали на территорию производственного цеха в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Max. Пострадавшего госпитализировали.

Всего в результате атаки ВСУ ночью и утром 15 ноября один человек погиб, пятеро получили ранения. Трое мужчин и женщина пострадали при падении обломков БПЛА на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции. Их госпитализировали. Повреждения получил участок трассы Р-280 – дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе. 

В Таганроге была повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение железнодорожного транспорта приостановлено.

За минувшую ночь, по словам Слюсаря, при отражении воздушной атаки силы ПВО сбили около 50 БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области. Дежурные силы ПВО в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 

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