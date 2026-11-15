Дважды потерять все: как бизнес Роберта Боша выстоял в мировых войнах

Роберт Бош родился 23 сентября 1861 г. в городке Альбек королевства Вюртемберг (ныне это часть Лангенау в Германии). Его отец Серватиус был зажиточным человеком, владевшим фермой, гостиницей и пивоварней. Но безбедной жизни сыну это не гарантировало: Роберт был одиннадцатым из двенадцати детей. По совету родителя в 15 лет он поступил в ученики к механику, в 1879-м получил специальность мастера точной механики, а потом еще семь лет набирался опыта подмастерьем: поработал на передовых для тех лет производствах электротехники Fein и Schuckert и в мастерской Bosch & Haag старшего брата.