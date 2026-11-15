Дважды потерять все: как бизнес Роберта Боша выстоял в мировых войнах

Дважды потерять все: как бизнес Роберта Боша выстоял в мировых войнахИстория Bosch и ее основателя от магнето до кастрюль из касок
15 ноября компании Robert Bosch исполнилось 140 лет. Ее основатель Роберт Бош практически потерял бизнес из-за войны, возродил его и успел увидеть, как Вторая мировая снова уничтожает его предприятие.
Одиннадцатый из двенадцати
Роберт Бош родился 23 сентября 1861 г. в городке Альбек королевства Вюртемберг (ныне это часть Лангенау в Германии). Его отец Серватиус был зажиточным человеком, владевшим фермой, гостиницей и пивоварней. Но безбедной жизни сыну это не гарантировало: Роберт был одиннадцатым из двенадцати детей. По совету родителя в 15 лет он поступил в ученики к механику, в 1879-м получил специальность мастера точной механики, а потом еще семь лет набирался опыта подмастерьем: поработал на передовых для тех лет производствах электротехники Fein и Schuckert и в мастерской Bosch & Haag старшего брата.
С осени 1881-го в течение года Бош проходил добровольную военную службу в 13-м инженерном батальоне. Возможно, там и зародилась его любовь к стрельбе. Уже в зрелом возрасте он обожал приглашать сотрудников и деловых партнеров поохотиться. Это был и пропуск в ближний круг, и испытание: Бош уверял, что охота раскрывает совершенно иную сторону человеческой натуры.
Американский урок
После службы Бош вернулся к работе подмастерьем, а через пару лет отправился покорять Америку. Прибыв в Нью-Йорк в 1884 г., он устроился в компанию S. Bergmann & Co., производившую оборудование для электрического освещения, сооснователем которой был партнер Томаса Эдисона Зигмунд Бергман. Затем он перешел к самому Эдисону в Edison Machine Works.
Однако в США Бош не задержался: на предприятии Эдисона около 800 человек трудилось в тесных цехах, а работника могли уволить в одночасье и без каких-либо гарантий. Возмущенный Бош вступил в профсоюз «Рыцари труда» – прогрессивную по меркам того времени организацию, в которую принимали также женщин и чернокожих. Правда, выходцев из Азии ее члены полноценными рабочими не считали.
Как писал Бош своему другу, в Америку он стремился отчасти потому, что благодаря отцу и братьям был убежденным демократом. Но Штаты его разочаровали: «Будучи мечтателем, мне не нравилось жить в стране, где отсутствовал краеугольный камень справедливости: равенство перед законом».
Есть и менее возвышенная версия: на родине оставалась невеста Анна Кайзер. Через год с небольшим Бош отправился обратно в Германию, по пути сделав остановку в Лондоне, чтобы поработать в Siemens Brothers. К Рождеству он был дома.
Мастерская и магнето
15 ноября 1886 г. 25-летний Роберт Бош открыл в Штутгарте небольшую «Мастерскую точной механики и электротехники». Вместе с двумя помощниками он брался практически за любую работу: устанавливал телефонные аппараты и электрические звонки, конструировал механический индикатор уровня воды в скважине и даже выпускал пишущие машинки для слепых. К клиентам Бош и его сотрудники приезжали на диковинных для тех лет велосипедах, что служило отличной рекламой.
Перелом случился в 1887 г. Заказчик попросил Боша изготовить магнето – устройство для воспламенения смеси в стационарном двигателе. Мастер разобрал существующую конструкцию, понял, как ее улучшить, и сделал ставку на эту технологию.
Вскоре магнето стало главным товаром мастерской. Один из пионеров автомобилестроения Карл Бенц обратился к Бошу с просьбой разработать зажигание для его машин. А в 1902 г. произошел новый прорыв: главный инженер Bosch Готтлоб Хонольд, начинавший у Боша подмастерьем, придумал, как кардинально улучшить высоковольтную систему магнето со свечой зажигания.
Автомобили тогда были новинкой, и никто не знал, на чем они будут ездить: рынок делили электромобили, паровые машины и двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Bosch решила проблему стабильного воспламенения топлива, тем самым приблизив ДВС еще на один шаг к победе. А изобретение стартера, с которым не нужно было крутить тяжелую ручку для запуска двигателя, конвейер Генри Форда и дешевая нефть помогли ДВС к 1920-м гг. вытеснить конкурентов.
Комплектующие для Николая II
К 1900 г. в мастерской Боша работало 45 человек. Производству требовалось все больше пространства. Несколько раз Бош арендовал новые помещения, пока в 1901 г. не решился построить собственный завод в Штутгарте. Фасад у него был в духе эпохи Возрождения, но само здание стало первым в городе, построенным из железобетона. Высокая несущая способность материала сделала ненужными многочисленные опорные колонны, цеха получились большими и просторными.
Помня американский профсоюзный опыт, Бош много внимания уделял условиям труда и социальному страхованию. В 1906 г. он одним из первых в Германии ввел восьмичасовой рабочий день, а затем – укороченную смену по субботам. Зарплаты при этом были выше среднего по рынку. «Я плачу хорошие зарплаты не потому, что у меня много денег. У меня много денег, потому что я плачу хорошие зарплаты», – объяснял Бош.
После переезда компания Bosch трансформировалась из традиционной мастерской, где мастер выполнял заказ от начала до конца, в промышленное предприятие с разделением труда. Производительность выросла, и спрос на продукцию тоже стремительно увеличивался.
Бош рассчитывал, что фабрика займет лишь один-два этажа, а остальные помещения удастся сдать в аренду. На деле уже к 1905 г. пришлось строить во дворе еще один корпус для собственного производства.
Бизнес активно выходил за рубеж. В 1898 г. Бош открыл первый заграничный офис продаж – в Великобритании, а через год – во Франции. Из-за высоких таможенных пошлин оказалось выгоднее не возить, а производить на месте, и с 1905-го магнето выпускали в Париже. В 1912 г. заработал завод в Спрингфилде (США) – первое производство Bosch вне Европы. К концу 1913 г. около 88% продаж Bosch приходилось на зарубежные рынки.
Бош рано понял опасность зависимости от одного товара. В 1913 г. компания запустила производство генераторов, фар, аккумуляторов и других автокомплектующих. Так, автомобиль Delaunay-Belleville последнего российского императора Николая II был в том числе оснащен продукцией Bosch.
Завтра была война
После начала Первой мировой в 1914-м международный бизнес исчез почти мгновенно. Зарубежные активы Bosch были конфискованы, патенты и торговые марки аннулированы. В Германии на Bosch работало более 3000 человек: половину мужчин призвали в армию, 453 из них не вернулись. Производство переключилось на военные заказы, вплоть до детонаторов для гранат. Бош и раньше много тратил на благотворительность, а с началом войны стал жертвовать почти всю прибыль от выпуска вооружения.
После войны международный бизнес пришлось выстраивать заново. От концентрации на магнето Бош отказался и пустился в диверсификацию – от автоламп и клаксонов до стартеров и генераторов. Параллельно компания удешевляла производство: с 1925-го внедрялся конвейер, и выпуск системы зажигания, раньше занимавший у мастера 50 дней, теперь требовал пяти.
Нелегкими эти годы были и по личным причинам. Бош женился на Анне Кайзер в 1887 г. У них родились дочери Маргарита и Паула, а затем сын Роберт, в котором отец видел наследника. В 1893 г. на свет появилась еще одна дочь – Элизабет, а два года спустя она внезапно скончалась. Врачи поставили диагноз «острый диабет». У сына в подростковом возрасте обнаружили рассеянный склероз. Он умер 30-летним в 1921 г. Это стало тяжелым испытанием для брака, и вскоре супруги развелись.
Вопреки кризису
Между тем в 1926 г. на авторынке наступил кризис. Американские заводы наладили выпуск дешевых массовых машин и начали давить поставщиков по ценам. Bosch в ответ ушла в новые ниши. В 1928 г. компания представила первый электроприбор – машинку для стрижки волос.
В 1932-м компания купила у Хуго Юнкерса подразделение газовой техники и вышла на рынок водонагревателей. В 1933-м на Лейпцигской ярмарке дебютировал первый бытовой холодильник Bosch объемом 60 л. Решающее слово имели инженеры, а не дизайнеры: круглый, как положенный на бок барабан, корпус было дешевле производить, а его поверхность на десятую часть меньше квадратного – значит, меньше терялось холода. Лишь позже, в угоду покупателям, Bosch перешла на прямоугольные холодильники.
В 1928 г., спустя десять лет после окончания войны, на иностранные продажи приходилось только 34%. Экспорту мешали высокие транспортные расходы и таможенные барьеры. Бош пошел новым путем: во Франции, Великобритании и Италии он нашел партнеров для открытия совместного производства, а в Австралии и Японии договорился о производстве по лицензии. К 1932 г. доля зарубежных продаж выросла до 55%.
Наладилась и личная жизнь. В 1927 г. 66-летний Бош женился второй раз – его избранница Маргарет была на 27 лет его моложе. В 1928 г. у них родился сын, которого тоже назвали Робертом, а в 1931 г. появилась дочь Ева.
Сын мог бы стать наследником бизнеса, но его отец уже выстроил систему менеджмента, которая не должна была развалиться при внезапной смерти владельца. Сам Бош отошел от ежедневного управления и много времени проводил на ферме под Мюнхеном. Сельское хозяйство было убыточным – то ли из-за неплодородной земли, то ли из-за того, что Бош больше увлекался пешими и лыжными походами, охотой, гомеопатией и популяризацией идей немецкого биолога Густава Йегера, считавшего, что растительные волокна вредны для здоровья и единственным подходящим материалом для одежды является шерсть.
Дежавю
Приход нацистов к власти в 1933 г. Бош встретил без энтузиазма. Его компания трудоустраивала евреев, спасая их от концлагерей и оказывая финансовую поддержку тем, кто хотел бежать за границу. В 1937 г. Бош нанял советником бывшего обер-бургомистра Лейпцига Карла Фридриха Герделера. Тот был одним из тайных лидеров немецкой оппозиции, и Бош об этом знал. После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. следователи вышли на целую подпольную группу гражданского сопротивления Бош-Крайс (Bosch-Kreis, или «круг Боша»), в которую входило много топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Bosch Хансом Вальцем. Герделера казнили, но часть членов Бош-Крайс удалось вытащить из тюрьмы благодаря заступничеству компании. В 1970 г. Вальцу присвоили титул «Праведник народов мира».
При этом Bosch не отказывалась от военных заказов нацистов – в частности, разрабатывала систему впрыска топлива для авиадвигателей. Бош испытывал дежавю: все развивалось так же, как в Первую мировую. В 1939 г. зарубежные продажи упали до 9%. По мере развития войны компания теряла заводы в странах, оказавшихся по другую сторону фронта, и снова переключилась на военную продукцию, львиную долю прибыли от которой Бош направлял на благотворительность.
Бош умер 12 марта 1942 г. от осложнений после воспаления среднего уха в возрасте 80 лет. Он не успел увидеть, как союзники разбомбили его заводы, а в уцелевших цехах, чтобы выжить, клепали кастрюли из стальных касок.
Первой сложной продукцией Bosch после войны стали свечи зажигания, которые поставлялись и для военной техники союзников. Компания снова сделала ставку на инновации и возродилась. Но возникла новая угроза.
Победители решили раздробить крупные немецкие корпорации. Они исходили из того, что национал-социалисты не смогли бы реализовать свои планы без опоры на мощь концернов. В список жертв попала и Bosch. Начался долгий судебный процесс. Юристы компании доказывали, что Bosch развивается органично, ее подразделения зависят друг от друга и нежизнеспособны сами по себе. В 1952 г. угрозы разделения удалось избежать. Bosch сохранила большую часть структуры, но была вынуждена раскрыть патенты и разрешить конкурентам пользоваться ими.