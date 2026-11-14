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Главная / Общество /

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Московском регионе ночью

Ася Султанова

В ночь на 15 ноября в Московском регионе может пойти мокрый снег. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

По словам собеседника агентства, в темное время суток при облачности с прояснениями в Подмосковье местами возможны слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В самой Москве, как уточнил он, осадков не ожидается.

Согласно данным Гидрометцентра, ночью термометры в столице покажут от 0 до +2 градусов, в области – от −1 до +4. В воскресенье, 15 ноября, осадков не ожидается: при переменной облачности воздух прогреется до +2…+4 градусов в Москве и до +1…+6 по области.

Сухо, по предварительным прогнозам, будет и в понедельник, 16 ноября. Ночью температура составит от 0 до +2 градусов в мегаполисе и от −2 до +3 в Подмосковье. Днем столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов в столице и до +1…+6 градусов по области.

Согласно прогнозу «Яндекс погоды», средняя температура зимой 2026–2027 гг. в большинстве крупных городов России ожидается на 1–2,5 градуса выше климатической нормы. В Москве средняя температура зимы будет на 1,5–1,7 градуса выше обычного. Наиболее теплым относительно нормы ожидается декабрь, а январь будет умеренно морозным.

12 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал теплую и влажную зиму на большей части России из-за влияния Эль-Ниньо.

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