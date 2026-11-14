Синоптики прогнозируют мокрый снег в Московском регионе ночью

Сухо, по предварительным прогнозам, будет и в понедельник, 16 ноября. Ночью температура составит от 0 до +2 градусов в мегаполисе и от −2 до +3 в Подмосковье. Днем столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов в столице и до +1…+6 градусов по области.