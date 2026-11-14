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Главкома ВСУ Драпатого заочно обвинили в запрещенных методах войны

Ася Султанова

Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в России заочно обвинили в применении запрещенных методов ведения войны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. По решению суда Драпатый заочно арестован.

В материалах указано, что главкому ВСУ вменяется ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 20 лет заключения.

В июле Драпатый был объявлен в розыск в России. Основанием стала уголовная статья. Какая именно – не сообщалось.

Драпатый был назначен главкомом ВСУ 22 июля. Он сменил на посту Александра Сырского. После назначения Драпатый дал интервью украинским СМИ, в котором оскорбительно высказался о России и жителях Донбасса. Он назвал россиян нацией без права на существование.

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