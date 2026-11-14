Главкома ВСУ Драпатого заочно обвинили в запрещенных методах войны
Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в России заочно обвинили в применении запрещенных методов ведения войны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. По решению суда Драпатый заочно арестован.
В материалах указано, что главкому ВСУ вменяется ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 20 лет заключения.
В июле Драпатый был объявлен в розыск в России. Основанием стала уголовная статья. Какая именно – не сообщалось.