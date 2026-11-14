Главкома ВСУ Драпатого заочно обвинили в запрещенных методах войны

Драпатый был назначен главкомом ВСУ 22 июля. Он сменил на посту Александра Сырского. После назначения Драпатый дал интервью украинским СМИ, в котором оскорбительно высказался о России и жителях Донбасса. Он назвал россиян нацией без права на существование.