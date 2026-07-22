Зеленский официально уволил Сырского с поста главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский официально освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего вооруженными силами Украины и назначил на этот пост Михаила Драпатого. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
О смене в военном руководстве Зеленский сообщил 21 июля. «Я принял решение, что новым главнокомандующим вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой мы определили, каким образом должна быть обновлена структура генерального штаба вооруженных сил Украины», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Украины поблагодарил Сырского, а также рассказал, что они и начальник генштаба Украины Андерей Гнатов обсудили «дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел».
22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назначение Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронтах. По мнению Пескова, все эти пертурбации являются признаком того, что «киевский режим потряхивает изнутри». Он отметил, что это видно невооруженным глазом.