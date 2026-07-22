Зеленский официально уволил Сырского с поста главкома ВСУ

22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назначение Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронтах. По мнению Пескова, все эти пертурбации являются признаком того, что «киевский режим потряхивает изнутри». Он отметил, что это видно невооруженным глазом.