Зеленский сменил главкома ВСУ

Зеленский сменил главкома ВСУМесто Александра Сырского займет Михаил Драпатый
Президент Украины Владимир Зеленский объявил нового главнокомандующего вооруженными силами страны. Им стал командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. Он займет должность вместо Александра Сырского.
«Я принял решение, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой мы определили, каким образом должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – сказал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Украины поблагодарил Сырского, а также рассказал, что они и начальник Генштаба Украины Андерей Гнатов обсудили «дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел».
Официальное назначение пройдет 22 июля, сообщил Зеленский.
Разговоры об отставке Сырского шли с 20 июля. 21 июля об этом рассказали бывший советник экс-министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко, нардепутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) и анонимный источник «РБК-Украина».
20 июля Bloomberg писал, что Зеленский рассматривает Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. В список кандидатов на должность главкома ВСУ входят 11 человек.
Данные об увольнении Сырского появились после отставки министра обороны страны Максима Федорова. Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется доверием Зеленского.