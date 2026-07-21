Зеленский сменил главкома ВСУ

Данные об увольнении Сырского появились после отставки министра обороны страны Максима Федорова. Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется доверием Зеленского.