Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке главкома Сырского
Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг сообщения об отставке главнокомандующего Александра Сырского. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
В генштабе заявили, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Там подчеркнули, что Сырский продолжает исполнять обязанности главнокомандующего ВСУ и остается на своей должности.
Украинский журналист Виталий Глагола сообщал, что Сырский может покинуть свой пост 20 июля. По его информации, официальное объявление об увольнении главкома ВСУ ожидается в течение дня.
15 июля парламент назначил новым премьер-министром Украины Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. 17 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада. Ранее Поклад занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он сменит Евгения Хмару, который был назначен врио министра обороны.
17 июля также объявлено о назначении Андрея Сибиги на пост врио главы украинского МИДа. 16 июля Верховная рада утвердила 16 из 18 министров Украины.
На Украине резко восприняли отставку министра обороны Максима Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны». Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется доверием Зеленского.