Рада утвердила нового премьер-министра Украины

Рада утвердила нового премьер-министра УкраиныДолжность получил генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий
Верховная рада Украины назначила председателя правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. Трансляцию заседания ведет телеканал «Рада».
Кандидатуру Корецкого поддержали 289 народных депутатов.
12 июля украинские СМИ писали, что новым премьером Украины после отставки Свириденко может стать Корецкий. При этом ряд высших украинских чиновников могут сохранить свои посты. По информации украинского депутата Ярослава Железняка, речь идет о министре иностранных дел Андрее Сибиге, вице-премьере и министре энергетики Денисе Шмыгале, министре финансов Сергее Марченко и др.
15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. О том, что Зеленский намерен отправить в отставку Федорова, писала газета Financial Times. Издание отмечало, что руководитель оборонного ведомства на посту препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях. Он также несколько раз блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям.
16 июля в отставку также подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он считает неправильным решение уволить Федорова.