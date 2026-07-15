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Министр обороны Украины Федоров подтвердил свою отставку

Ведомости

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку и рассказал о задачах, которые не удалось завершить во время работы на посту главы ведомства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, одной из таких задач стала полная организационная трансформация министерства обороны Украины по стандартам НАТО и принципам эффективного управления. «Новую структуру запустили, многих уволили, начали множество процессов. Но нужно было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», – отметил он. Также министр посетовал, что не успел перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры и сформировать в ведомстве культуру ответственности за принятые решения.

Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.

15 июля Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку Федорова, который, как отмечала газета, препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях. Федоров неоднократно блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям. Это привело к конфликту с влиятельными представителями политического и военного руководства Украины, утверждают источники издания.

12 июля Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Ожидаются также перестановки среди силовиков. Украинский президент предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.

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